Sai sót nghiêm trọng của BTC SEA Games: Nhầm cờ Thái Lan thành Việt Nam

“Sai sót nghiêm trọng của ban tổ chức SEA Games 33”, tờ Matichon giật tít liên quan tới sự cố của nước chủ nhà. Tờ báo của Thái Lan tiếp tục bình luận: “Một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trước ngày khai mạc SEA Games, gây xôn xao giới thể thao và truyền thông Thái Lan cũng như Đông Nam Á.

Quốc kỳ Thái Lan bị nhầm thành Quốc kỳ Việt Nam khi ban tổ chức SEA Games 33 đăng tải lịch thi đấu môn futsal (Ảnh: Matichon).

Ngày 2/12, chỉ một ngày trước khi môn bóng đá nam khởi tranh (3/12) và một tuần trước lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala, hàng loạt sai sót bất thường đã được ghi nhận.

Sự cố thứ nhất đến từ trang mạng xã hội chính thức của SEA Games 33, nơi lẽ ra phải cung cấp thông tin chuẩn xác tuyệt đối. Trang này đăng đồ họa lịch thi đấu ngày 4/12/2025. Ở môn polo ngựa, các cặp đấu Indonesia gặp Philippines và Brunei gặp Malaysia được gắn quốc kỳ đúng quy chuẩn.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Thái Lan bất ngờ là quốc kỳ của nước chủ nhà đã bị nhầm ở lịch thi đấu môn futsal. Thay vì treo Quốc kỳ Thái Lan, ban tổ chức lại dùng Quốc kỳ Việt Nam. Trong khi đó, Quốc kỳ của Indonesia lại bị nhầm bằng Quốc kỳ của Lào.

Sai lầm khó hiểu này lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích, nhất là khi đơn vị chịu trách nhiệm được cho là nhận gói thầu với kinh phí rất lớn, nhưng ngay trước khi SEA Games 33 bắt đầu đã để lộ sự cẩu thả không đáng có”.

Tờ Matichon nói về sự cố tiếp theo của ban tổ chức SEA Games: “Sự cố thứ hai trong cùng ngày khiến giới truyền thông Thái Lan càng thêm bức xúc. Nhiều phóng viên từ các cơ quan báo chí nhận được thông báo từ “Văn phòng Bảo vệ Quyền SEA Games” yêu cầu tuyệt đối không được sử dụng logo chính thức của SEA Games 33 khi đưa tin, với lý do “vi phạm bản quyền” và thậm chí dọa sẽ xử lý theo pháp luật.

SEA Games 33 đã gặp sự cố đáng tiếc ngay trước ngày khai mạc (Ảnh: SEA Games).

Điều này lập tức làm dấy lên hàng loạt câu hỏi: Logo của SEA Games thì “vi phạm bản quyền” của ai? Việc báo chí đăng logo không phải mục đích thương mại mà nhằm quảng bá, tạo sức nóng cho đại hội thể thao của chủ nhà Thái Lan, vậy tại sao lại cấm?

Ngay sau khi Bộ Du lịch & Thể thao cùng Tổng cục Thể dục Thể thao (SAT) nắm được thông tin, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng điều chỉnh. SAT sau đó thông báo lại cho báo chí rằng logo có thể được sử dụng bình thường.

Truyền thông Thái Lan không giấu được sự thất vọng, đặt câu hỏi thẳng thắn: “SAT đang làm gì vậy? Có thật sự muốn SEA Games 33 diễn ra trọn vẹn hay không?”.

Tờ báo của Thái Lan tiếp tục bình luận về những sai sót: “Các ý kiến chỉ trích nhấn mạnh rằng đây là những sai lầm không đáng có, thể hiện sự thiếu phối hợp và thiếu chuyên nghiệp. Việc chuẩn bị đến phút cuối theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” như vậy khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Giờ đây, chỉ còn biết cầu mong SEA Games 33 đừng xảy ra thêm sự cố “thảm họa” nào nữa”.