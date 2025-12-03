Địa điểm thi đấu SEA Games 33: Thể thao Việt Nam hứa hẹn bùng nổ ở đâu?

Những môn thế mạnh ở Bangkok

Cho đến trước khi tỉnh Songkhla bị ngập lụt nặng, có đến 10 tỉnh và thành phố của Thái Lan tham gia đăng cai các môn thi đấu của SEA Games 33. Sau khi Songkhla rút lui vì lý do bất khả kháng, còn 9 địa phương tổ chức các cuộc tranh tài tại đại hội lần này.

Sân Rajamangala tại Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và hầu hết các trận đấu ở nội dung bóng đá nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trái tim của SEA Games 33 là Bangkok. Hơn 30 môn thi đấu được tổ chức tại thủ đô của Thái Lan. Đáng chú ý nhất, nội dung bóng đá nam diễn ra tại đây, trên sân Rajamangla.

Sân vận động quốc gia của Thái Lan cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc vào ngày 9/12 và lễ bế mạc vào ngày 20/12.

Dù vậy, môn điền kinh không diễn ra tại sân Rajamangala. Địa điểm thi đấu của “môn thể thao nữ hoàng” là sân Supachalasai. Trước khi Rajamangala được chọn là sân vận động quốc gia Thái Lan, Supachalasai chính là sân bóng giữ vai trò này.

Sân Supachalasai là nơi diễn ra các cuộc tranh tài trong môn điền kinh (Ảnh: SAT).

Supachalasai nằm ở trung tâm thành phố, trong khuôn viên Đại học Chulalongkorn danh tiếng hàng đầu xứ sở chùa vàng.

Trong khi đó, môn bơi được tổ chức tại cung thể thao Huamark, thuộc khu liên hợp thể thao Rajamangala. Bóng đá nam, điền kinh và bơi là những môn và nội dung mà thể thao Việt Nam rất mạnh, do đó Rajamangala và Supachalasai sẽ là những địa điểm được người hâm mộ Việt Nam quan tâm hàng đầu trong những ngày diễn ra SEA Games.

Ngoài ra, Bangkok còn tổ chức các môn bóng chuyền (Nhà thi đấu Huamark), quyền anh, bắn súng, đua xe đạp, đấu kiếm, taekwondo (trung tâm thương mại Fashion Island và Nhà thi đấu Lumpini). Đây là những môn mà thể thao Việt Nam có khả năng giành nhiều huy chương vàng (HCV).

Các địa điểm thi đấu được quan tâm

Trong khi bóng đá nam diễn ra ở Bangkok và Chiang Mai (bảng C của U22 Indonesia, Philippines và Myanmar), thì bóng đá nữ diễn ra tại Chonburi (cách Bangkok hơn 100km). Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ bảo vệ tấm HCV tại đây.

Địa điểm thi đấu các môn trong nhà tại Nonthaburi (Ảnh: Getty).

Cũng ở Chonburi, các môn cử tạ, xe đạp, đua thuyền (canoeing, rowing) và 3 môn phối hợp sẽ diễn ra. Đây đều là những môn mà chúng ta khá mạnh, dự báo sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam giành được nhiều HCV.

Còn với hai nội dung futsal nam và futsal nữ, sẽ thi đấu tại Nonthaburi, nằm ngay sát Bangkok. Futsal Việt Nam phấn đấu giành HCV ở cả hai nội dung này.

SEA Games 33 chính thức khai mạc ngày 9/12, nhưng từ hôm nay, môn thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra, đó là bóng đá (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nonthaburi cũng là nơi diễn ra các môn bóng bàn, quần vợt, võ thuật tổng hợp (MMA). Riêng bóng bàn và MMA là những ẩn số của đoàn Việt Nam tại đại hội lần này.

Một địa điểm nữa khá quen thuộc, khả năng cao được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, đó là Pathum Thani (cách Bangkok khoảng 40km). Môn thể dục dụng cụ sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu Đại học Thammasat tại Pathum Thani. Đây là môn mà chúng ta rất mạnh.

Một số địa phương khác có đăng cai SEA Games 33 như Samut Prakan, Ratchaburi, Nakhon Pathom. Dù vậy, những môn được tổ chức ở đây đa phần là các môn phụ, hoặc những môn không được nhiều người hâm mộ thể thao Việt Nam quan tâm, nên sự chú ý của các cổ động viên trong nước dành cho những địa phương nói trên không lớn.