U22 Malaysia không thể triệu tập ngôi sao nhập tịch vì lý do bất ngờ

Tiền đạo Fergus Tierney của Sabah FC sẽ vắng mặt trong đội hình U22 Malaysia tham dự SEA Games 2025 tại Bangkok, Thái Lan. Thông tin này được Tổng giám đốc Sabah FC, Mohd Joh Wid, xác nhận sau cuộc thảo luận với huấn luyện viên trưởng Jean-Paul de Marigny.

Ban lãnh đạo Sabah FC đã đề xuất cho phép Tierney tham gia trận mở màn bảng B gặp Lào vào ngày 6/12 tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, sau đó trở về câu lạc bộ. Tuy nhiên, HLV De Marigny kiên quyết giữ chân cầu thủ 22 tuổi này để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup gặp Johor Darul Ta'zim (JDT) vào ngày 14/12 tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil.

Tierney vẫn có tên trong danh sách dự SEA Games 33 của U22 Malaysia (Ảnh: Getty).

Mohd Joh chia sẻ với BH Sukan: "Đề xuất của chúng tôi là cho Tierney ra sân một trận để hỗ trợ đội tuyển U22 gặp Lào, sau đó cậu ấy sẽ trở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn muốn Tierney ở lại với đội và tập trung cho trận chung kết (FA Cup).

Đối với trận chung kết này, ban huấn luyện đã thông báo với chúng tôi rằng nếu Sabah vào chung kết, Tierney sẽ không được ra sân cho đội U22. Tôi không chịu trách nhiệm về việc này vì chúng tôi đã đưa ra mục tiêu cho huấn luyện viên trưởng.

Đó là một trong những điều ông ấy mong muốn, và vì đây là cam kết của huấn luyện viên cho nên tôi không muốn can thiệp vào quyết định của ông ấy. Đối với chúng tôi, đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ đều quan trọng, nhưng dù sao đi nữa, huấn luyện viên cũng có những mục tiêu riêng. Chúng tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên trưởng và tóm lại, Sabah cần sự phục vụ của Tierney".

Tierney hiện là trụ cột của Sabah. Ngoài trận chung kết FA Cup, Sabah còn phải đối mặt với trận đấu Super League gặp PDRM tại sân vận động Hội đồng thành phố Selayang vào ngày 6/12, trùng với ngày U22 Malaysia đối đầu Lào.

Hiện tại, trong số các cầu thủ ngôi sao đang tập luyện cùng đội U22 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games có hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili của Terengganu FC và tiền đạo Haqimi Azim Rosli của Kuala Lumpur FC.

HLV U22 Malaysia, Nafuzi Zain, trước đó bày tỏ hy vọng sẽ có "điểm sáng" để ông đưa những cầu thủ tốt nhất vào đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi nhiệm vụ bắt buộc là giành ba điểm trước U22 Lào để mở ra cơ hội vào bán kết.

Nafuzi cho biết: "Về mặt chuẩn bị, chúng tôi đã tập luyện ngay cả trong tình huống thiếu cầu thủ. Không có đủ cầu thủ thực thụ. Có thể một số người sẽ tham gia tập luyện rồi trở lại thi đấu cho câu lạc bộ, rồi lại gia nhập đội bóng".

Sau trận đấu với Lào, U22 Malaysia sẽ đối đầu với ứng cử viên vô địch U22 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng B tại Sân vận động Rajamangala vào ngày 11/12.

Chiều qua (3/12), Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33, trong đó vẫn có Tierney. Hôm nay (4/12), U22 Malaysia sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào