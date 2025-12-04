Phản ứng của Madam Pang sau trận đại thắng của U22 Thái Lan

Trong trận mở màn SEA Games 33 diễn ra vào tối qua (3/12) trên sân Rajamangala, chủ nhà U22 Thái Lan đã xuất sắc giành chiến thắng 6-1 trước U22 Timor Leste. Yotsakorn Burapha là người hùng của U22 Thái Lan khi đóng góp cú hat-trick. Các bàn thắng còn lại của “Voi chiến” được thực hiện bởi Siraphop Wandi, Ikhlas Sanhorn và Khokkhana Khamyok.

U22 Thái Lan được Madam Pang thưởng nóng sau chiến thắng trước U22 Timor Leste (Ảnh: Anh Khoa).

Theo báo giới Thái Lan, ngay sau trận đấu, Chủ tịch FAT, Madam Pang đã quyết định thưởng nóng 500.000 baht (412 triệu đồng) để khích lệ tinh thần toàn đội. Trước đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng chi thưởng 1 triệu baht (824 triệu đồng) cho đội U17 Thái Lan sau khi giành vé tham dự cúp châu Á.

Phát biểu sau chiến thắng trước U22 Timor Leste, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan cho biết hài lòng với kết quả. Ông chia sẻ: “Chúng tôi giành 3 điểm quan trọng. Trận đấu này không hề dễ dàng. U22 Timor Leste từng gây khó khăn cho U22 Thái Lan ở giải trẻ trước đây. Trong hiệp 1, đối thủ pressing rất rát. May mắn là toàn đội giữ được sự tập trung. Sang hiệp 2, việc điều chỉnh nhân sự đã giúp chúng tôi có thế trận mạch lạc hơn”.

HLV Thawatchai cũng thừa nhận đội sẽ gặp khó khăn về nhân sự khi Thai League trở lại vào cuối tuần. Một số trụ cột như Khamyok và Ikhlas Sanhorn phải trở về CLB, buộc ban huấn luyện tính toán xoay vòng ở trận gặp Singapore ngày 11/12.

Ông nói thêm: “Chúng tôi phải cân bằng giữa việc bảo toàn lực lượng và duy trì sức mạnh. Không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Điều quan trọng nhất là tập trung vào lối chơi của chính mình”.

Trong thời gian qua, nhóm cổ động viên (CĐV) cuồng nhiệt của bóng đá Thái Lan (Ultras Thailand) đã bày tỏ sự phản đối với ban tổ chức bằng cách không vào sân cổ vũ cho U22 Thái Lan ở SEA Games.

Yotsakorn Burapha (số 9) lập hat-trick cho U22 Thái Lan (Ảnh: Anh Khoa).

Trận đấu giữa U22 Thái Lan với U22 Timor Leste hôm qua chỉ có 7.741 khán giả có mặt trên sân Rajamangala, tạo nên khung cảnh thưa thớt. HLV Thawatchai cho rằng bầu không khí trên sân vẫn sôi động. Ông tin rằng chiến thắng đậm sẽ giúp thu hút khán giả nhiều hơn ở trận tới.

HLV trưởng của U22 Thái Lan nói thêm: “Chúng tôi không chỉ đá để giành chiến thắng, mà còn đá để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Hy vọng trận sau khán giả sẽ đến đông hơn”.

HLV Thawatchai cũng lên tiếng cảm ơn Madam Pang vì thưởng nóng cho toàn đội: “Chúng tôi cảm ơn Madam Pang vì luôn đồng hành và tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ. Sự hỗ trợ của bà ấy có ý nghĩa rất lớn đối với toàn đội”.

U22 Thái Lan sẽ được nghỉ ở lượt trận thứ hai. Họ sẽ đụng độ với U22 Singapore ở lượt trận cuối vào ngày 11/12.