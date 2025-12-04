U22 Việt Nam có bàn thắng tranh cãi vào lưới U22 Lào nhờ luật việt vị mới

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Phút 60 của trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào vào chiều qua (3/12), trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), Đình Bắc sút tung lưới đội U22 Lào.

Trợ lý trọng tài thứ nhất căng cờ báo hiệu có cầu thủ Việt Nam xuất hiện ở vị trí việt vị. Nguyên nhân là khi Đình Bắc sút bóng, tiền đạo Quốc Việt của U22 Việt Nam đã rơi vào vị trí việt vị, ở thời điểm Quốc Việt nhảy lên tránh đường bóng này.

HLV Kim Sang Sik phản ứng trọng tài Rustam Lutfullin, khi trợ lý trọng tài báo hiệu cầu thủ U22 Việt Nam việt vị (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tưởng như đấy là lý do khiến bàn thắng này không được công nhận. Tuy nhiên, ngay sau đó, trọng tài chính Rustam Lutfullin (người Uzbekistan) tiến đến trao đổi với vị trợ lý của mình, quyết định công nhận bàn thắng cho Đình Bắc nói riêng và U22 Việt Nam nói chung.

Tranh cãi thật sự đã nổ ra giữa các đội U22 Việt Nam với trọng tài (ở thời điểm trước khi bàn thắng được công nhận) và giữa đội U22 Lào với trọng tài (từ thời điểm sau khi bàn thắng được công nhận). Kết quả là các HLV Kim Sang Sik và Ha Hyeok Jun của mỗi bên, mỗi người nhận một thẻ vàng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cựu trọng tài FIFA rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam giải thích: “Thật ra cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài thứ nhất đều làm đúng trong tình huống Đình Bắc ghi bàn thứ hai cho U22 Việt Nam ở phút 60”.

“Trợ lý trọng tài thứ nhất làm đúng vì nhiệm vụ của ông ấy phải căng cờ báo việt vị, khi phát hiện ra có cầu thủ rơi vào vị trí đã việt vị.

Còn trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định đúng khi đưa ra phán quyết cuối cùng về tình huống công nhận bàn thắng, dựa trên góc quan sát, dựa trên việc áp dụng các quy định mới của Luật việt vị do FIFA công bố, và dựa trên quyền hạn của một trọng tài chính (có quyền phủ quyết nhận định của trợ lý trọng tài)", cựu trọng tài FIFA người Việt Nam nói thêm.

Đình Bắc được công nhận bàn thắng thứ nhì, theo các quy định mới của Luật việt vị (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cũng theo vị cựu trọng tài FIFA người Việt Nam, quy định mới về Luật việt vị của FIFA chính là điểm mấu chốt dẫn đến việc trọng tài Rustam Lutfullin người Uzbekistan công nhận bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc.

Ông này phân tích: “Quy định mới này nêu rõ một khi cầu thủ rơi vào vị trí việt vị nhưng không tham gia vào pha bóng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thủ môn, thì đội tấn công vẫn không bị tính là việt vị”.

“Ở đây, Đình Bắc sút thẳng còn Quốc Việt chủ động nhảy lên tránh bóng, tức là Quốc Việt không tham gia vào pha dứt điểm của Đình Bắc. Tiếp theo, Quốc Việt vẫn còn ở rất xa so với khu vực 5m50 của thủ môn đội U22 Lào.

Ở vị trí nói trên, Quốc Việt cũng không gây ảnh hưởng đến thủ môn đội U22 Lào, nên việc trọng tài chính không bắt lỗi việt vị của Quốc Việt, công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam là hợp lệ.

Còn về chuyện trọng tài chính và trợ lý trọng tài trao đổi khá kỹ và khá lâu xung quanh tình huống này, cũng là điều bình thường, trong một trận đấu không có công nghệ VAR. Với các trận đấu không có VAR, trọng tài sẽ hội ý kỹ với các trợ lý, tham khảo góc nhìn của nhiều người khác nhau, trước khi đưa ra quyết định”, vị cựu trọng tài FIFA này nhấn mạnh.

Nhờ bàn thắng của Đình Bắc, U22 Việt Nam thắng chung cuộc U22 Lào 2-1, tạm thời dẫn đầu bảng B nội dung bóng đá nam SEA Games 33.