Bóng chày Việt Nam thi đầu quả cảm trước top 50 thế giới tại SEA Games 33

Sáng 7/12, trên sân Queen Sirikit 60th Anniversary (tỉnh Pathum Thani) , đội tuyển bóng chày Việt Nam bước vào lượt trận thứ ba tại SEA Games 33, đối đầu tuyển Lào, đội đang xếp hạng 47 thế giới.

Mang theo tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 5-2 trước Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm.

Ngay từ lượt đấu đầu tiên, tuyển Lào đã tạo ra sức ép khổng lồ khi ghi liền 7 điểm, mở toang trận đấu và đẩy Việt Nam vào thế bám đuổi đầy khó khăn. Sự vượt trội về kỹ thuật và kinh nghiệm của đội bóng đang đứng hạng 47 thế giới thể hiện rõ qua những pha đánh bóng mạnh, chính xác cùng khả năng chạy chốt hiệu quả.

Sang các lượt tiếp theo, dù có những thời điểm Việt Nam phòng ngự tốt hơn. Đặc biệt ở hiệp 2 và hiệp 6 khi Lào không ghi thêm điểm, nhưng đại diện xứ Triệu Voi vẫn duy trì thế chủ động. Họ lần lượt ghi 1 điểm ở hiệp 3, 2 điểm ở hiệp 4, rồi bùng nổ với 4 điểm ở hiệp 5 và thêm 4 điểm nữa ở hiệp 7, khép lại trận đấu với tổng cộng 16 điểm cùng 14 cú đánh thành công.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam có 3 cú đánh trúng nhưng không thể chuyển hóa thành điểm số, chủ yếu vì đối thủ phòng ngự quá chắc chắn và vì những sai sót trong xử lý. Con số 9 lỗi cho thấy áp lực lớn mà các tuyển thủ trẻ phải đối mặt trước một đội bóng có trình độ cao hơn nhiều.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-16, nhưng đây vẫn là trải nghiệm quý giá cho đội bóng chày Việt Nam trong hành trình trở lại SEA Games sau 14 năm vắng bóng, nơi mỗi hiệp đấu đều là bài học giúp họ trưởng thành hơn trên sân chơi khu vực.

Dù thất bại, đây vẫn là một phần đáng nhớ trong hành trình lịch sử của bóng chày Việt Nam, khi môn thể thao này lần đầu tiên trở lại đấu trường SEA Games sau 14 năm. Bóng chày vốn chỉ mới bắt đầu xây dựng phong trào trong nước.

Lần trở lại năm nay mang theo một đội hình trẻ, hoàn toàn mới mẻ, những vận động viên đến với bóng chày bằng niềm đam mê, tự rèn luyện và gắn bó với môn thể thao còn rất mới mẻ ở Việt Nam.

Dù vậy toàn đội vẫn giữ được tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực bám đuổi trong từng lượt ném, từng pha đánh bóng, cố gắng thu hẹp khoảng cách và tận dụng mọi cơ hội để tạo dấu ấn trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Ngoài đường biên còn có Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày Việt Nam, ông Hoàng Trung Kiên luôn dõi theo từng cú ném, từng pha đánh bóng của các tuyển thủ trẻ.

Lịch thi đấu dày đặc theo thể thức vòng tròn khiến toàn đội gần như không có ngày nghỉ, thể lực và phong độ vì thế chịu ảnh hưởng đáng kể. Trước mắt, Việt Nam còn ba lượt trận gặp Singapore, Philippines và Indonesia, đều là những đội mạnh của khu vực.

Muốn nuôi hy vọng cạnh tranh tấm huy chương đồng, các tay chày trẻ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn ở phần còn lại của giải, tiếp tục giữ tinh thần quả cảm như những gì đã thể hiện trong hành trình đặc biệt của bóng chày Việt Nam tại SEA Games 33.