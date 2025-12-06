U22 Việt Nam lâm vào thế bất lợi khi U22 Malaysia thắng đậm

Trong trận đấu diễn ra vào chiều 6/12, U22 Malaysia đã giành chiến thắng 4-1 trước U22 Lào trên sân Rajamangala. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Nafuzi Zain xếp trên U22 Việt Nam. Cả hai đội cùng có 3 điểm nhưng “Bầy hổ” hơn hiệu số bàn thắng bại.

U22 Malaysia thắng đậm U22 Lào để xếp trên U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Điều này khiến cho U22 Việt Nam thực sự gặp khó trước trận đấu với U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng. Ở SEA Games 33, chỉ có ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé vào bán kết.

Do đó, để chắc chắn có vé đi tiếp, U22 Việt Nam sẽ phải giành ngôi đầu bảng B. Điều đó có nghĩa rằng, chúng ta buộc phải thắng U22 Malaysia trong lượt trận cuối cùng.

Nếu chỉ hòa hoặc thua trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam sẽ chỉ giành vị trí nhì bảng. Khi ấy, số phận của đoàn quân HLV Kim Sang Sik phải phụ thuộc vào các đội bóng khác. Chúng ta phải chờ đợi hai bảng đấu còn lại để biết được có thành tích tốt nhất hay không.

Với những gì thể hiện trong trận đấu với U22 Lào, U22 Việt Nam mang tới nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Hàng công đang được xem là điểm yếu của U22 Việt Nam. Những tình huống triển khai tấn công của đội bóng chưa thực sự mạch lạc. Ngoài ra, khả năng dứt điểm của các chân sút U22 Việt Nam khá yếu.

U22 Việt Nam lâm vào thế bất lợi so với U22 Malaysia trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B (Ảnh: Anh Khoa).

Bình luận trên sóng truyền hình, HLV Phạm Minh Đức nhận xét: “Khâu dứt điểm là vấn đề mà HLV Kim Sang Sik nhận định rõ là cần cải thiện nhưng U22 Việt Nam vẫn chưa thực hiện được điều đó”.

Ngay cả tiền đạo Đình Bắc đã nhìn nhận thẳng thắn về điểm yếu của đội nhà: “U22 Việt Nam áp đặt thế trận trước U22 Lào nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội”.

Lợi thế của U22 Việt Nam so với U22 Malaysia ở chỗ, chúng ta có nhiều ngày nghỉ hơn so với đối thủ. Điều đó có thể giúp U22 Việt Nam “lấy đà” và có thêm nhiều thời gian hoàn thiện.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12.