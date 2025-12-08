Malaysia chính thức kiện FIFA lên CAS ở vụ nhập tịch gian lận

Trong thông cáo phát đi hôm nay (8/12), quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết FAM đã nộp đơn kháng cáo lên CAS và được trao thời hạn 10 ngày để hoàn tất và nộp bản lập luận bằng văn bản, hạn chót là ngày 18/12.

FAM khẳng định đã nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS (Ảnh: FAM).

Ông Yusoff khẳng định: “FAM cam kết xử lý quá trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tuân thủ mọi thủ tục pháp lý hiện hành. Những cập nhật tiếp theo sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp”.

Động thái này đánh dấu diễn biến mới nhất trong vụ việc gây chấn động bóng đá Malaysia, sau khi FIFA phát hiện bất thường trong hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel khi đăng ký thi đấu quốc tế.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Kháng cáo ban đầu gửi FIFA của FAM đã bị bác bỏ, khiến CAS trở thành cơ quan cuối cùng mà liên đoàn có thể tìm đến.

Việc kháng cáo lên CAS là cơ hội cuối cùng để FAM chứng minh sự trong sạch (Ảnh: VFF).

Trong thông cáo, FAM cũng làm rõ những hiểu lầm sau khi một người phát ngôn của CAS cho biết chưa nhận được đơn kháng cáo từ Malaysia. Thông tin này đã gây ra nhiều tranh cãi và hoài nghi trong dư luận về việc FAM có thực sự hành động hay không.

CAS dự kiến mất từ một đến ba tuần để bổ nhiệm trọng tài viên hoặc Hội đồng xét xử. Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau một đến ba tháng kể từ khi có đủ hồ sơ. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra từ một đến ba tháng sau phiên điều trần. Như vậy, tổng thời gian từ lúc CAS nhận hồ sơ từ FAM đến phán quyết cuối cùng có thể rơi vào 5-6 tháng.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ xem xét quá trình kháng cáo của FAM lên CAS. Cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á đang nghiên cứu hồ sơ từ FIFA. Họ khẳng định sẽ đưa ra phán quyết với Malaysia trước ngày 31/3 năm sau.