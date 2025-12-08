Pernod Ricard Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ miền Trung - Tây Nguyên

Với sự quan tâm đặc biệt tới khúc ruột miền Trung và Tây Nguyên - nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử tháng 10, tháng 11, đồng thời thấu hiểu những khó khăn mà người dân đang đối mặt, Pernod Ricard Việt Nam đã có mặt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ tái thiết cuộc sống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Pernod Ricard Việt Nam trao tặng ủng hộ.

Pernod Ricard Việt Nam mong muốn khoản hỗ trợ này sẽ được phân bổ cho 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, dưới sự điều phối của Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ trao tặng diễn ra sáng nay tại Hà Nội, ông Olivier Fages - Tổng giám đốc Pernod Ricard Việt Nam - chia sẻ: “Pernod Ricard luôn coi trọng trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn. Chúng tôi hy vọng khoản hỗ trợ này sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Đây là hoạt động tiếp nối các chương trình vì cộng đồng, như hỗ trợ đồng bào sau ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024 của Pernod Ricard Việt Nam. Ngoài khoản đóng góp 1 tỷ đồng nói trên, công ty cũng đã ủng hộ 25 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đồng thời đã và đang triển khai hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình nhân viên tại vùng bị ảnh hưởng.

Pernod Ricard và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ về hoạt động hỗ trợ.

Thể hiện cam kết đối với xã hội, Pernod Ricard Việt Nam thường xuyên có mặt trong nhiều chương trình về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, đồng thời luôn chủ động và tiên phong sát cánh cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, thách thức như ứng phó cứu trợ thiên tai, hỗ trợ sinh kế…

Pernod Ricard Việt Nam với nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong thời gian gần đây, hành trình phục hồi của người dân miền Trung và Tây Nguyên dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh này, việc chung tay hỗ trợ tái thiết là hết sức cấp thiết để giúp các gia đình ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế. Sự đồng hành của cộng đồng và doanh nghiệp sẽ góp phần giảm thiểu khó khăn cho người dân vùng lũ.