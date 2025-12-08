HLV Malaysia nhận xét thẳng thắn về U22 Việt Nam trước trận quyết chiến

Vào ngày 11/12, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chiến quyết định với U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá SEA Games 33. Trước thềm trận đấu này, U22 Việt Nam đang gặp bất lợi khi có cùng 3 điểm như U22 Malaysia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

U22 Malaysia chỉ cần hòa trước U22 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng bảng B là giành vé đi tiếp (Ảnh: Anh Khoa).

Theo quy định của ban tổ chức, ba đội đứng đầu ba bảng đấu và đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vào bán kết.

Do đó, U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U22 Malaysia mới có thể giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, “Bầy hổ” chỉ cần kết quả hòa là hoàn thành nhiệm vụ.

Trước thềm trận đấu, HLV Nafuzi Zain thừa nhận đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn đối với các học trò, đồng thời nhấn mạnh đội phải chơi chặt chẽ hơn và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U22 Việt Nam.

Chiến lược gia sinh năm 1978 cho biết: “Tôi đã xem U22 Việt Nam thi đấu ở SEA Games. Họ cũng đang là nhà vô địch giải U23 Đông Nam Á. Do đó, U22 Việt Nam chắc chắn là đội bóng rất mạnh và không dễ để đối đầu.

Qua những gì tôi quan sát được, họ sở hữu lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật tốt và nhiều cầu thủ thi đấu chững chạc. Vì vậy, ở trận đấu này, U22 Việt Nam vẫn là đội được đánh giá cao hơn U22 Malaysia.

HLV Nafuzi Zain đánh giá cao U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Chúng tôi cần phải nỗ lực giành chiến thắng và đứng đầu bảng B. Điều quan trọng là chúng tôi không được phép thua. Tôi hiểu rằng U22 Malaysia sẽ bước vào trận đấu khó khăn hơn rất nhiều so với U22 Lào”.

Trước thềm trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Malaysia sẽ đón thêm ba cầu thủ Ubaidullah Shamsul (Terengganu), Fergus Tierney (Sabah) và Aliff Izwan (Selangor). Hiện tại, Ubaidullah Shamsul đã có mặt tập luyện cùng đội bóng, còn Fergus Tierney và Aliff Izwan được kỳ vọng sẽ lên tập trung trước trận gặp U22 Việt Nam.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12.