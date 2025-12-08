FPT Play thay K+ nắm bản quyền giải Ngoại hạng Anh

Ngày 8/12, FPT Play thuộc FPT Telecom đã ra thông báo trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong 5 năm liên tiếp tại Việt Nam, với mùa giải đầu tiên bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Đây là tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau khi K+ vừa thông báo chính thức dừng phát sóng từ ngày 1/1 năm sau, trong đó bao gồm các trận đấu trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh do đơn vị này nắm giữ bản quyền.

Gần 200 trận cầu đỉnh cao giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26 sẽ được FPT phát sóng phục vụ người hâm mộ Việt Nam (Ảnh: Getty).

Theo công bố của FPT Play, người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam sẽ tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ khán giả khắp thế giới, không gián đoạn thưởng thức hàng nghìn trận đấu bóng đá đỉnh cao. Trong đó, có gần 200 trận thuộc mùa giải 2025-26 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026-27 đến hết 2030-31.

Các trận đấu dự kiến được phát sóng trên nhiều nền tảng, kèm bình luận Tiếng Việt. Trong đó, rất nhiều trận được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K sống động.

FPT Play cho biết thương vụ này được thực hiện thông qua hợp tác với Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax - các đơn vị sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại thị trường Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đây là nội dung được FPT Play nêu trong thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền thông.

Chia sẻ nhân sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, cho biết: “Ngoại hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam.

Là đơn vị dẫn đầu trong ngành dịch vụ truyền hình, với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ sẵn có, FPT Play sẽ mở ra một chương mới trong trải nghiệm xem Premier League, dễ tiếp cận và mang đậm tính cá nhân hóa với từng người hâm mộ trong nước".

Trước đó, FPT Play từng công bố sở hữu bản quyền nhiều giải đấu lớn khác như FIFA Club World Cup 2025™, các giải thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), NBA, eSports World Cup, PPA Tour Asia 2025 hay SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan.