Truy tố Lê Trung Khoa

Ngày 8/12, VKSND Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1, truy tố bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Lê Trung Khoa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cùng với việc truy tố, VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trình diện tại trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam, hoặc liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

VKS nhấn mạnh, việc hợp tác với cơ quan chức năng là cơ sở để bị can được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho bị can thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 5/12, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa.

Cùng bị khởi tố với Khoa còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội; nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) với tội danh tương tự.