Tổng thống Ukraine nói về vấn đề nhượng lãnh thổ trong đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Có những quan điểm khác nhau giữa Mỹ, Nga, Ukraine và chúng tôi không có quan điểm thống nhất về vùng Donbass", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng tin Bloomberg hôm 8/12.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang tìm kiếm một hiệp ước riêng về đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Tổng thống Ukraine xác nhận các nhà đàm phán vẫn chia rẽ về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Theo Bloomberg, trong đề xuất của Mỹ, "các vấn đề nhạy cảm" cần được thảo luận thêm, bao gồm đảm bảo an ninh cho Ukraine và quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền Đông nước này.

Tổng thống Ukraine dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tại London vào ngày 8/12 để tập hợp sự ủng hộ, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Nga.

Tháng trước, Mỹ đưa ra một đề xuất hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Kế hoạch do Mỹ đề xuất được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ tại các khu vực Donetsk và Lugansk (vùng Donbass) ở miền Đông mà Nga chưa kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân đội. Trước đó, Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk sau các cuộc trưng cầu dân ý tại Ukraine vào năm 2022.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những điều kiện về lãnh thổ trong đề xuất hòa bình. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Aljazeera).

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass cho dù bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Ukraine thừa nhận vấn đề lãnh thổ là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News vào ngày 5/12, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố ông thậm chí không cho phép bản thân nghĩ đến viễn cảnh Ukraine buộc phải trao lại toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk cho Nga.

Ông Syrskyi nói rõ rằng trước tiên phải có một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, sau đó mới bắt đầu đàm phán.

Tướng Syrskyi nhận định hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, mặc dù Moscow tuyên bố với Mỹ về việc sẵn sàng đàm phán. Tư lệnh Ukraine nhấn mạnh đây là lý do Kiev buộc phải tiếp tục chiến đấu.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, ngày 7/12 cho biết Nga và Mỹ đang tiến hành điều chỉnh những điều khoản khó khăn sẽ quyết định hình thức và số phận của tài liệu tương lai về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông nhấn mạnh, một số vấn đề đòi hỏi Mỹ phải thực hiện “những thay đổi mang tính căn bản” trong kế hoạch hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlim Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Putin đã đồng ý với một số điểm của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, trong khi không thể chấp nhận những điểm khác.

Hôm 6/12, các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine hoàn tất 3 ngày đàm phán nhằm thu hẹp khác biệt về đề xuất hòa bình do Washington đề xuất. Mặc dù các bên khẳng định cuộc thảo luận hiệu quả, tích cực và mang tính xây dựng, nhưng vẫn không có đột phá.