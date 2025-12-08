Anh Tú Atus trở lại điện ảnh, nhìn lại hành trình 10 năm bền bỉ

Ra mắt từ ngày 5/12, Hoàng tử quỷ của đạo diễn Trần Hữu Tấn thu hút sự quan tâm của khán giả khi có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Bình Tinh...

Trong đó, nhân vật hoàng tử Thân Đức do Anh Tú Atus thủ vai để lại nhiều điều ấn tượng. Đây được xem là dự án “nặng đô”, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Không còn đảm nhận các vai hài hước, tình cảm quen thuộc, Anh Tú Atus “lột xác” với nhân vật phản diện cổ trang, mái tóc dài cùng nụ cười tà ác. Khán giả nhận xét, với vai diễn này, Anh Tú Atus cho thấy được độ “chín” trong diễn xuất của mình.

Hoàng tử Thân Đức là nhân vật phản diện có chiều sâu, vừa mang đến sự ám ảnh, vừa bộc lộ nỗi đau, sự tổn thương. Anh Tú Atus đã thể hiện hai nét tính cách đối lập: Một lương y nhẹ nhàng, chân thành với ánh mắt biết lắng nghe và một "hoàng tử quỷ" hiểm độc, luôn kìm nén cảm xúc sau nụ cười lạnh.

Tạo hình của Anh Tú Atus trong vai diễn mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên tiết lộ, chính vì độ khó của nhân vật này, anh đã phải dày công tập luyện, “nhốt mình” trong phòng suốt 2 tháng để nuôi tâm lý, học cách thoại cổ trang, cách thể hiện ánh mắt, gương mặt sao cho đúng với nguyên tác.

Lúc mới đọc kịch bản, anh lo lắng vì tâm lý nhân vật phức tạp. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng cùng đạo diễn Trần Hữu Tấn, nam diễn viên tìm được đúng điểm chạm cảm xúc, nỗ lực bước ra vùng an toàn sau thời gian dài đóng khung hình tượng điển trai, "soái ca".

Nam diễn viên cũng nhận được sự hỗ trợ từ bà xã Diệu Nhi khi xây dựng chiều sâu cho nhân vật Thân Đức. Cả hai cùng đọc kịch bản, góp ý cho nhau về cách diễn.

Anh Tú Atus thể hiện hai tính cách đối lập trong cùng một nhân vật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình, Anh Tú Atus cho biết anh biết ơn vì bản thân đã không ngừng nỗ lực dù là ở lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh.

Khi còn học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Anh Tú Atus từng làm công việc dắt xe, pha trà cho khách ở một studio để trang trải cuộc sống. Anh cũng trải qua những vai quần chúng, vai phụ trong các phim chiếu mạng trước khi trở thành diễn viên chính trong các phim doanh thu trăm tỷ đồng.

Nam diễn viên nói, để không ngừng để làm mới bản thân, anh chủ động thử sức ở nhiều vai khác nhau từ bi hài, tình cảm đến tội phạm. Nhìn lại 2 vai diễn gần đây nhất của Anh Tú Atus là nhân vật Tú (Siêu lừa gặp siêu lầy, 2023) và Gia Phúc (Gặp lại chị bầu, 2024), khán giả thấy được sự tiến bộ rõ rệt của anh.

Với Siêu lừa gặp siêu lầy, Anh Tú Atus vẫn chọn nhân vật có tính hài hước sở trường. Bước sang Gặp lại chị bầu, yếu tố hài được giảm bớt, thay bằng sự trưởng thành, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, tạo đà cho nhân vật Thân Đức trong Hoàng tử quỷ.

Nam diễn viên khẳng định anh đang bước sang giai đoạn “chín” nhất của sự nghiệp. Anh Tú Atus nói: “Với tôi, nhân vật Thân Đức là kiểu vai mà bất kỳ diễn viên nào cũng nên trải nghiệm một lần”.

Ở lĩnh vực âm nhạc, gần đây Anh Tú cũng để lại dấu ấn khi tham gia "Anh trai say hi". Qua các tập phát sóng, tên tuổi của anh luôn nằm trong top gương mặt được tìm kiếm nhiều nhất, những tiết mục biểu diễn thu hút hàng triệu lượt xem, vào top thịnh hành của YouTube Vietnam.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Anh Tú Atus còn được chú ý với hôn nhân viên mãn cùng Diệu Nhi. Nam diễn viên từng cho biết, sau khi kết hôn, anh được vợ động viên thử sức với các vai trò khác nhau, tiếp tục bứt phá hơn trong nghề.