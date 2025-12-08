Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh tăng tốc các dự án trọng điểm

Chiều 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025 và nhiệm vụ thời gian tới.

Hội nghị còn có sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá Tây Ninh có nhiều tiềm năng, là cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực Đông Nam Á, có vị trí chiến lược hiếm địa phương nào có được. Tỉnh có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và còn nhiều dư địa để bứt phá.

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tỉnh, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: hạ tầng chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu; tiêu thụ nông sản còn khó khăn; giải phóng mặt bằng chậm; thiếu nhân lực chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa mạnh; tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, ma túy…

Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh phát huy đoàn kết, tự lực, tận dụng lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10-10,5% từ năm 2026. Tỉnh cần tập trung hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030 trong tháng 1/2026; cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy hợp tác công tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và II.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Tây Ninh quyết liệt giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn như: Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Đồng thời, Tây Ninh cần phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuẩn bị điều kiện khởi công ít nhất một khu công nghệ cao và một trung tâm đổi mới sáng tạo trong quý I/2026.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh quan tâm phát triển nhà ở xã hội, chăm lo người yếu thế, gia đình có công; thực hiện các chính sách an sinh; tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả hồ Dầu Tiếng.

Liên quan các đề xuất của tỉnh, Thủ tướng cơ bản đồng thuận, giao các bộ, ngành phối hợp giải quyết, trong đó có cơ chế cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, công trình chống sạt lở, phát huy giá trị Khu di tích Trung ương Cục miền Nam.

Với 6 dự án hạ tầng giao thông, Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, ưu tiên tuyến kết nối hai tỉnh cũ và tuyến vào các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và II, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với các bên liên quan, xử lý trong tháng 12, theo nguyên tắc tuân thủ quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh cũ theo Nghị quyết 202/2025/QH15. Tỉnh có diện tích 8.536km2, dân số khoảng 3,25 triệu người, 96 đơn vị hành chính cấp xã và đường biên giới dài 369km giáp Campuchia.

Tây Ninh nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên và hành lang kinh tế xuyên Á. Tỉnh có 4 cửa khẩu quốc tế, 1 cảng quốc tế; được quy hoạch 59 khu công nghiệp với diện tích 16.800ha và 3 khu kinh tế cửa khẩu với hơn 68.500ha.

Năm 2025, GRDP tỉnh Tây Ninh ước tăng 9,52%, đứng thứ hai khu vực phía Nam và thứ tám cả nước. Thu ngân sách 11 tháng của tỉnh đạt hơn 47.700 tỷ đồng, vượt 28% dự toán; cả năm ước hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 33,7% so với 2024.

Trong năm qua, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng tốt, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực của tỉnh Tây Ninh. Tổng mức bán lẻ của tỉnh đạt hơn 206.000 tỷ đồng, tăng 15,65%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 25,67 tỷ USD, tăng gần 12%; đón 7,1 triệu lượt khách du lịch với doanh thu đạt 4.400 tỷ đồng, tăng hơn 40%.

Giải ngân đầu tư công của tỉnh Tây Ninh đạt gần 71% kế hoạch. Tỉnh cũng thu hút hơn 1.900 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 24,39 tỷ USD.