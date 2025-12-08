Gặp lại người cứu mình 12 năm trước, cô gái rung động rồi cưới luôn ân nhân

Tại lễ cưới tập thể diễn ra ngày 29/11 ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), câu chuyện đặc biệt của đôi uyên ương Liang Zhibin và Liu Ximei thu hút sự chú ý của mọi người.

Năm 2008, khi trận động đất ở Vấn Xuyên gây chấn động Trung Quốc, Liang Zhibin - khi đó là một người lính 22 tuổi - được điều động đến hiện trường tham gia cứu hộ.

Khi đến một ngôi nhà đổ sập, anh cùng đồng đội phát hiện cô bé Liu Ximei (10 tuổi) mắc kẹt ở tầng hai, bị các thanh thép và gạch đá đè lên người. Nhóm cứu hộ phải đào bới suốt 4 tiếng mới đưa được cô bé ra ngoài an toàn và chuyển cô đến thẳng bệnh viện.

Sau khi hồi phục, Liu cùng gia đình trở về thành phố Chu Châu (Hồ Nam, Trung Quốc). “Trong nhiều năm, tôi không thể nhớ rõ gương mặt anh ấy. Tất cả chỉ là một hình bóng mơ hồ trong ký ức”, Liu kể.

Bước ngoặt đến vào năm 2020. Khi đó, Liu đã 22 tuổi, đang dùng bữa cùng cha mẹ tại một nhà hàng ở Trường Sa. Mẹ cô bất ngờ nhìn sang bàn bên và thốt lên: “Trông anh ấy giống hệt người lính đã cứu con năm xưa”.

Liu đứng dậy, bước đến gần và cất tiếng hỏi: “Anh Liang, có phải là anh không?”. Liu cho biết khi đó cô vừa hồi hộp, vừa cảm thấy ngượng ngùng. Về phần Liang, anh cho biết thời điểm đó anh hoàn toàn không nhận ra cô bé mình đã cứu năm xưa, bởi Liu đã thay đổi rất nhiều.

Liu và Liang trong lễ cưới tập thể ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Đêm hôm đó, Liu chủ động xin số liên lạc và là người nhắn tin trước cho Liang. Khi những cuộc trò chuyện tăng dần, Liu nhận ra tình cảm của mình dành cho Liang càng lúc càng sâu sắc. Cô quyết định thổ lộ với anh.

Song, cô khẳng định cô yêu Liang không phải vì biết ơn cứu mạng, mà vì qua thời gian trò chuyện, tìm hiểu, cô nhận ra anh là người cô có thể gửi gắm cả cuộc đời.

Anh Liang cũng cho biết, sự chân thành và tích cực của Liu đã chạm đến anh. Anh gọi Liu là “tia nắng trong cuộc đời”, khiến anh cảm thấy cuộc sống vẫn đầy hy vọng khi anh đối mặt với những chuyện tiêu cực. Với anh, gặp được Liu chính là "sự sắp đặt kỳ diệu của số phận".

“Ngày đó, cứu người là nhiệm vụ của tôi. Còn bây giờ, tình yêu dành cho cô ấy là lựa chọn của trái tim. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Mười hai năm trước, tôi cứu cô ấy. Mười hai năm sau, cô ấy trở thành ánh sáng của đời tôi”, anh chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận về hàng nghìn lời chúc phúc. Một người viết: “Đúng là duyên phận do trời định”

Người khác xúc động: “Một chuyện tình bắt đầu từ đống đổ nát và kết thúc tại lễ đường. Cổ tích đời thực khiến trái tim ai cũng ấm lại”.