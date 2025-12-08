Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện, chờ quyết đấu Philippines

"Đội tuyển nam bị kẹt xe ở Bangkok, trong khi đội tuyển nữ phải mất gần một giờ di chuyển ở Chonburi. Điều này dẫn đến việc buổi tập bị gián đoạn và kế hoạch thi đấu phải được điều chỉnh phù hợp", tờ Siam Sport bình luận về những khó khăn của cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan.

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí ở khách sạn khá xa địa điểm thi đấu, cách SVĐ Chonbori khoảng 25km. Ở trận ra quân với tuyển nữ Malaysia hôm 5/12, tuyển nữ Việt Nam chủ động rời khách sạn sớm từ lúc 16h, nhưng toàn đội đã phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến được sân thi đấu khiến sự chuẩn bị cho trận đấu không được như ý muốn.

Tuyển nữ Việt Nam vượt qua những khó khăn kẹt xe, tắc đường ở Thái Lan nỗ lực tập luyện cho trận đấu với tuyển nữ Philippines (Ảnh: VFF).

Tình trạng này tiếp tục tái diễn trong những buổi tập tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam trước thềm trận đấu với tuyển nữ Philippines, khiến các buổi tập của thầy trò HLV Mai Đức Chung bị ảnh hưởng lớn. Dù vậy đội trưởng Huỳnh Như cùng các đồng đội cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để giành được kết quả tốt ở lượt trận thứ 2 này.

Vào tối qua (7/12), tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Chonbori trong không khí nghiêm túc, tập trung, Ban huấn luyện tiếp tục rà soát chiến thuật, đặc biệt là các bài phối hợp, tranh chấp và khả năng bọc lót giữa các tuyến để đối phó với lối chơi thể lực của Philippines.

Phát biểu trước thềm trận đấu với Philippines, hậu vệ Trần Thị Thu chia sẻ: “Ban huấn luyện và cầu thủ có sự chuẩn bị rất tốt, toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước Philippines".

Khi được hỏi về việc có lo lắng hay không trước thể hình vượt trội của cầu thủ Philippines, Trần Thị Thu cho biết cô đã thi đấu nhiều trận gặp đối thủ mạnh và từng dự World Cup nên không lo lắng về điều này.

“Philippines có thể hình to và khỏe. Ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ về thể lực cho toàn đội. Về kỹ thuật và chiến thuật, Ban huấn luyện cũng đã đưa ra sơ đồ phù hợp và tập luyện rất kỹ để sẵn sàng cho trận đấu”, hậu vệ sinh năm 1991 khẳng định.