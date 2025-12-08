Đánh bại U22 Indonesia, U22 Philippines tiến vào bán kết SEA Games 33

Trước khi trận đấu diễn ra, U22 Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ nhập tịch và họ nhanh chóng ép sân. Tuy nhiên, U22 Philippines lại phòng ngự đầy khoa học và chặt chẽ, khiến đội bóng xứ vạn đảo gặp bế tắc.

U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia 1-0

Bên cạnh việc phòng ngự chắc chắn, U22 Philippines tỏ ra đầy sắc sảo trong phản công và ở pha ném biên cuối hiệp 1, Banatao bay người đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, U22 Indonesia tăng cường tấn công, ép sân liên tục nhưng các chân sút, đặc biệt là tiền đạo Struick dứt điểm đầy vô duyên.

Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Guimares, U22 Philippines bảo toàn chiến thắng 1-0 chung cuộc. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, U22 Philippines giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 đầy thuyết phục.

U22 Indonesia sẽ không thể đi tiếp với suất đội nhì bảng xuất sắc nhất và có thể bị loại, nếu U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B. Mặc dù vậy, U22 Indonesia vẫn phải dốc sức trận cuối gặp U22 Myanmar ngày 12/12 và chờ đợi kết quả thuận lợi từ màn so tài U22 Việt Nam - U22 Malaysia ngày 11/12.