Thể thao Việt Nam hụt huy chương đầu tiên tại SEA Games 33

Trong trận tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia chiều nay, tay vợt nữ số một Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh tiên phong, cô đánh bại Karupathevan với tỷ số 2-1 (15-21, 21-10 và 23-21).

Thùy Linh thắng trận đấu ở nội dung đồng đội nữ (Ảnh: Tuấn Bảo).

Dù vậy, đây là chiến thắng duy nhất của đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam trong trận đấu này. Sau trận đấu của Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang thua Ling Ching Wong với tỷ số 1-2 (14-21, 22-20 và 14-21).

Đến trận thứ 3 giữa hai đội Việt Nam và Malaysia, đôi vận động viên (VĐV) Phạm Thị Khánh và Diệu Ly của đội tuyển nữ Việt Nam thua đôi VĐV Pearly Tan và Muralitharan Thinaah của Malaysia.

Dù vậy, chúng ta vẫn thua chung cuộc 1-3 trước đội tuyển Malaysia (Ảnh: Tuấn Bảo).

Cuối cùng, ở trận đấu thứ 4 giữa hai đội, Bùi Bích Phương chịu thất bại 0-2 (19-21 và 19-21) trước Siti Zulaikha của Malaysia. Chung cuộc đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam thua Malaysia 1-3.

Do nội dung đồng đội nữ trong môn cầu lông tại SEA Games 33 không có trận tranh huy chương đồng (HCĐ). Vé vào bán kết cũng đồng nghĩa với việc cầm chắc huy chương.

Thế nên, sau khi đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam thua Malaysia ở nội dung đồng đội nữ vào chiều nay, chúng ta chính thức để lỡ cơ hội có huy chương đầu tiên tại SEA Games năm nay.