Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games, mục tiêu giành 110 HCV

Chiều 28/11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam long trọng tổ chức lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025 tại Thái Lan.

Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Chính phủ, với sự góp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện các huấn luyện viên, vận động viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 (Ảnh: Tâm Ninh).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao đồng thời đánh giá Thể thao Việt Nam, trong thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tại SEA Games 32 năm 2023, tổ chức tại Campuchia, đoàn Việt Nam đoạt 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng. Những thành tích của thể thao Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, mà còn thể hiện tài năng xuất sắc, ý chí sắt đá, nghị lực bền bỉ, bản lĩnh kiên cường, nỗ lực vươn lên và khẳng định hình ảnh một Việt Nam hội nhập, văn minh, tự tin sánh vai với bạn bè khu vực và thế giới.

Vừa qua, tại nhiều địa phương miền Trung và Tây nguyên, đồng bào ta phải gánh chịu mưa bão, lũ lụt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng toàn dân ta nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, nỗ lực giảm tối đa thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tinh thần kiên cường ấy, niềm tự hào ấy vốn chảy trong “huyết quản” của các thế hệ người Việt Nam ta, cũng chính là sức mạnh, nguồn động viên to lớn đối với Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên khi bước vào SEA Games 33.

Nhận định rằng SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, nơi các vận động viên hàng đầu các nước tham gia tranh tài; vừa là ngày hội chung thể hiện phẩm chất, ý chí và tinh thần của các dân tộc, góp phần tăng cường sự gắn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong ASEAN, Thủ tướng mong muốn từ đấu trường này, Thể thao Việt Nam hãy "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn". Từ SEA Games hãy hướng tới những mục tiêu cao hơn như chuẩn bị các điều kiện để có thể đăng cai Asian Games, Olympic, World Cup.

Trân trọng nỗ lực của nước chủ nhà khi khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai để quyết tâm tổ chức Đại hội, Thủ tướng lưu ý, điều kiện khách quan ấy đặt ra với các đoàn thể thao, trong đó có Việt Nam, yêu cầu cao về khả năng thích nghi, bản lĩnh, kỷ luật và tâm lý vững vàng khi bước vào thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 90-110 HCV ở SEA Games 33 (Ảnh: Tâm Ninh).

Vì thế, Thủ tướng mong muốn mỗi VĐV Việt Nam hãy mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu. Đoàn Thể thao Việt Nam hãy luôn kiên định mục tiêu, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang theo sứ mệnh lớn lao là sự đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng gia đình các nước ASEAN bằng tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, trong sáng, thi đấu hết mình.

Từ đó thể hiện được sự trưởng thành của Thể thao Việt Nam, hình ảnh của đất nước Việt Nam đổi mới, thân thiện, kỷ cương, nhân văn, giàu khát vọng. Đồng thời thể hiện tầm vóc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, luôn vượt qua khó khăn, vì màu cờ sắc áo, danh dự, lợi ích của quốc gia, dân tộc, phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử hào hùng. Đó sẽ là hành trang giúp cho Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng, quả cảm trong từng đường đua, từng trận đấu để giành được thành tích cao nhất.

Theo Thủ tướng, để có được đội hình tinh nhuệ ngày hôm nay, mỗi vận động viên, mỗi huấn luyện viên và chuyên gia đã trải qua hành trình dài của sự khổ luyện, vượt qua giới hạn của bản thân và chấp nhận những hy sinh thầm lặng. Chính tinh thần tập luyện không ngừng nghỉ ấy là nền tảng vững chắc nhất cho những thành công sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Bộ VHTTDL, các cơ quan, đơn vị liên quan, toàn Đoàn thể thao Việt Nam, các HLV, VĐV đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt được những thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Phát huy những thành tựu của Thể thao Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là kết quả xuất sắc tại SEA Games 31 và SEA Games 32, Thủ tướng đề nghị Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện tốt 3 nhiệm vụ.

Thứ nhất, từng cán bộ, HLV, VĐV nhận thức đầy đủ trách nhiệm để “thi đấu hết mình, vượt lên chính mình”. Thứ hai, đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và nét đẹp của văn hóa Việt Nam”.

Thứ ba, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật toàn đoàn. Trong đó cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tác phong chuẩn mực; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; chấp hành nghiêm luật thi đấu và chuẩn mực quốc tế; giữ vững nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trong suốt thời gian dự Đại hội.

"Hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về Đoàn thể thao Việt Nam, các HLV, VĐV và đặt trọn niềm tin, hy vọng vào các bạn với “lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo”. Chúng ta tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần tạo dựng khí thế, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Thủ tướng phát biểu.

Báo cáo tại Lễ xuất quân, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh cho biết, công tác chuẩn bị về lực lượng cho SEA Games 33, lên kế hoạch tập huấn, thi đấu đã được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng ngay sau SEA Games 32.

Cùng với đó, việc lập kế hoạch, bố trí kinh phí cho các hoạt động tập huấn, thi đấu, trang bị dụng cụ, trang phục cũng như bảo đảm điều kiện di chuyển, ăn ở phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 33 được triển khai chu đáo, kỹ lưỡng. Các trang thiết bị tập luyện và thi đấu được kiểm tra, nâng cấp, bổ sung để đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu.

Về y tế, các bác sĩ và chuyên gia y học được huy động để theo dõi sức khỏe vận động viên một cách thường xuyên, đặc biệt trong các giai đoạn tập luyện cường độ cao. Công tác phòng, chống doping được quán triệt nghiêm túc; các lớp tập huấn và kiểm tra nội bộ được triển khai nhằm bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy định của WADA và giữ gìn uy tín của thể thao nước ta.

Các thành viên Đoàn được quán triệt đầy đủ quy chế, kỷ luật trong sinh hoạt và thi đấu. Các phương án phối hợp với Ban tổ chức SEA Games và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và thông tin liên lạc cho toàn Đoàn trong suốt quá trình tham dự Đại hội.

Tại SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam được thành lập với 1.165 thành viên, bao gồm 1 trưởng đoàn, 3 phó đoàn, 69 cán bộ và nhân viên y tế, 44 lãnh đội, 16 chuyên gia, 191 huấn luyện viên, 841 vận động viên.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung thi đấu, với mục tiêu giành 90-110 HCV.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết mặc dù còn khó khăn, như một số môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng; một bộ phận vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; kinh phí cho tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Cùng với đó, sự cạnh tranh của các nước mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đang ngày càng quyết liệt, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu thành tích của toàn đoàn.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9-20/12 với 50 môn thi đấu và 574 bộ huy chương.