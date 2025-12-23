Đình Bắc rạng rỡ ngày hội quân, tập luyện đầy hứng khởi cùng U23 Việt Nam

Chiều 23/12, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chính thức khởi động quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Không có nhiều bất ngờ trong danh sách tập trung khi nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam là 23 cầu thủ vừa đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33. Bên cạnh đó, đợt tập trung lần này còn có sự bổ sung của hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TPHCM).

Sau khi khép lại hành trình tại SEA Games, toàn đội có quãng nghỉ ngắn khoảng 2-3 ngày để hồi phục. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý, lấy lại sự thoải mái và sẵn sàng hướng tới giải đấu tiếp theo.

Tấm HCV SEA Games chắc chắn sẽ trở thành nguồn động lực lớn để U23 Việt Nam tiếp tục phấn đấu tại đấu trường châu Á. Tuy nhiên, toàn đội hiểu rằng muốn đạt được mục tiêu, tất cả phải nỗ lực tối đa trong quá trình chuẩn bị, bởi Vòng chung kết U23 châu Á quy tụ những đối thủ hàng đầu của khu vực, đội nào cũng rất mạnh.

U23 Việt Nam xác định sẽ tiếp cận giải đấu theo cách thận trọng, tập trung cho từng trận đấu một, hướng tới kết quả tốt nhất qua mỗi vòng. Mục tiêu của đội là cao nhất, nhưng để đi được chặng đường dài, toàn đội cần thi đấu chắc chắn, hiệu quả ở từng trận.

Đình Bắc, ngôi sao trên hàng công của U23 Việt Nam vừa trải qua giai đoạn thi đấu thăng hoa và đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành điểm tựa quan trọng của đội tuyển trong những giải đấu sắp tới.

Trong buổi tập, Đình Bắc tỏ ra khá vui vẻ, luôn nở nụ cười và hòa nhập tích cực khi thực hiện các bài tập cùng các đồng đội.

Với Khuất Văn Khang, cầu thủ trẻ cho biết sau khi giành tấm HCV SEA Games, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đã trở về bên gia đình để chia sẻ niềm vui, trước khi nhanh chóng quay lại hội quân cùng đội tuyển với tinh thần sẵn sàng cao nhất.

Phạm Lý Đức cũng để lại nhiều dấu ấn tại SEA Games vừa qua, và trong buổi tập hôm nay, cầu thủ này xuất hiện với tinh thần thoải mái, hứng khởi cùng các đồng đội.

Theo kế hoạch, đến ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và rà soát nhân sự.

Trong thời gian tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria, qua đó giúp Ban huấn luyện đánh giá lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.