Tâm thư gây sốt của CLB Philippines gửi tới bóng đá nữ Việt Nam

"Gửi đến những người bạn Việt Nam của chúng tôi: Sự tức giận của bạn là dễ hiểu. Bóng đá là một trò chơi của đam mê. Và đôi khi, nó rất đau.

Trong trận đấu giữa Philippines và Việt Nam, quyết định của một trọng tài đã thay đổi cục diện trận đấu. Tất cả chúng ta đều thấy nó', CLB Manila Montet mở đầu trong tâm thư gửi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Tình huống tuyển nữ Việt Nam bị tước oan bàn thắng khi trọng tài biên phất cờ việt vị khó hiểu khi tiền đạo Bích Thuỳ vẫn đứng trên hậu vệ Philippines (Ảnh chụp màn hình).

Đó là trận chung kết mà tình thế của tuyển nữ Việt Nam có thể đã khác nếu như tổ trọng tài không tước oan bàn thắng đẹp mắt của Bích Thuỳ khi cho rằng tiền đạo của Việt Nam đã mắc lỗi việt vị. Dù vậy pha chiếu lại sau đó cho thấy Bích Thuỳ vẫn đứng trên hậu vệ của Philippines tới gần 2m và hoàn toàn không có lỗi việt vị.

Do các trận đấu bóng đá ở SEA Games đều không có công nghệ VAR hỗ trợ nên trọng tài chính đã tước bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam khi trọng tài biên người Lào phất cờ việt vị. Mất lợi thế dẫn bàn, tuyển nữ Việt Nam đã phải giằng co với Philippines trong suốt 120 phút hiệp chính thức và hiệp phụ, trước khi để thua trong loạt sút luân lưu đầy may rủi và lỡ cơ hội giành HCV SEA Games.

CĐV Philippines cho rằng lỗi không phải do Philippines hay Việt Nam mà hoàn toàn do trọng tài gây ra (Ảnh: Quý Lượng).

"AFC tuyên bố rằng quyết định không trao một bàn thắng cho Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng đã mắc phải vào thời điểm quan trọng, với những ý tưởng trực tiếp cho sự công bằng của trận chung kết.

AFC nói rằng họ sẽ xem xét sự cố và có các biện pháp để ngăn chặn các lỗi tương tự trong các cuộc thi trong tương lai. Và chúng tôi hiểu sự thất vọng và nỗi đau mà nó đã gây ra.

Đối với người hâm mộ Philippines, niềm vui chiến thắng không có nghĩa là bỏ qua khoảnh khắc đó. Điều đơn giản là đội tuyển chúng tôi có quyền ăn mừng khi biết rằng sai lầm là một phần của bóng đá, ngay cả khi trận đấu không công bằng", CLB Manila Montet bày tỏ trong tâm thư.

CLB bóng đá của Philippines cũng nhấn mạnh rằng việc đất nước của họ giành HCV không phải là lỗi của người Philippines.

"Gửi đến những người bạn Việt Nam của chúng tôi: Sự tức giận của bạn là dễ hiểu. Sự thất vọng của bạn là có thật. Nhưng sai lầm này không thuộc về Việt Nam. Và nó không thuộc về Philippines. Nó thuộc về bóng đá và trọng tài.

Chúng ta là láng giềng ở Đông Nam Á. Chúng tôi chia sẻ lịch sử, văn hóa và đam mê. Theo nhiều cách, chúng ta giống như anh em họ.

Hôm nay, người Philippines ăn mừng. Nhưng chúng tôi cũng tôn trọng nỗi đau của bạn. Bởi vì bóng đá nên mang lại sự cạnh tranh trên sân chứ không phải là sự oán hận từ nó", CLB Manila Montet chốt lại.

Bức tâm thư của CLB Manila Montet đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là với các CĐV Việt Nam cũng như Philippines.

Các cầu thủ nữ Philippines ăn mừng tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Chúng tôi ăn mừng chiến thắng của Philippines nhưng công nhận rằng Việt Nam nên được tuyên bố là những người chiến thắng. Đó là một trận đấu rất khó khăn, thể hiện chất lượng của cả hai đội, một lần nữa, Việt Nam đáng lẽ phải giành chiến thắng", tài khoản Noel Angeles đến từ Philippines bày tỏ.

"Tôi rất tôn trọng những người dân Việt Nam với những gì họ đã trải qua, cuộc đấu tranh trong suốt lịch sử của họ... Bóng đá tại SEA Games 33 chỉ là một trò chơi ! Chúng tôi muốn làm bạn với người Việt Nam. Tôi thực sự tin rằng đất nước của tôi thực sự có thể học được rất nhiều từ đất nước của bạn", tài khoản Boyet Dela Paz cũng đến từ Philippines nói thêm.

"Bài viết rất hay, nhận được sự tôn trọng của người hâm mộ cả hai nước. Hôm nay chúng tôi ăn mừng nhưng chúng tôi cũng tỏ lòng kính trọng với các cô gái Việt Nam đã nỗ lực hết mình cho trận đấu chung kết. Bóng đá vẫn là một trò chơi tuyệt đẹp, và tất cả chúng ta đều là một phần của nó", tài khoản Jayson F. Malonzo nhấn mạnh.

"Đúng là sai lầm của trọng tài, không phải của các bạn. Hãy tận hưởng chức vô địch lịch sử này, các bạn xứng đáng với nó", tài khoản Dương Minh Việt đến từ Việt Nam chốt lại.