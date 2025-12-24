Truy bắt nam thanh niên cướp vé số của người khuyết tật

Ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định tạm giữ Văn Viết Long (SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó ngày 23/12, do không có tiền tiêu xài, Long đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 75F1-263.41, lang thang trên các tuyến đường nhằm tìm sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Văn Viết Long bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 15h10 cùng ngày, khi lưu thông đến lô 17, đường Nguyễn Tất Thành (tổ 35, phường Hải Vân, Đà Nẵng), Long phát hiện ông Ngô Văn Quý (SN 1960, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng), là người khuyết tật, đang điều khiển xe lăn bán vé số dạo.

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự mất cảnh giác của nạn nhân, Long tiếp cận giả vờ hỏi mua vé số. Khi ông Quý đưa 13 tập vé số để lựa chọn, Long chỉ trả lại một tập, giữ lại 12 tập và yêu cầu ông chọn giúp 2 tờ.

Trong lúc ông Quý đang lựa chọn vé số, Long nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ tuần tra của Công an phường Hải Vân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn kịp thời phối hợp cùng người dân đi đường, tổ chức truy đuổi, khống chế, bắt giữ Long cùng tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Long đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Tang vật thu giữ khoảng 360 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa và Đà Nẵng, phát hành ngày 24/12.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 và Công an phường Hải Vân khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng Long theo quy định của pháp luật.