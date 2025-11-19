Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp SEA Games 33
(Dân trí) - FPT Play trở thành đơn vị sở hữu bản quyền sản xuất và phát sóng các bộ môn trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 33 ở Thái Lan .
SEA Games 33 tại Thái Lan chính thức khai mạc từ ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12. Một số phân môn sẽ khởi động sớm hơn thời điểm này như bóng đá (từ ngày 3/12), cầu lông và hockey (từ ngày 7/12)...
Ngoài địa điểm chính là Sân vận động Rajamangala, các hoạt động của SEA Games 33 sẽ được tổ chức ở 60 địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla.
SEA Games 33 đánh dấu lần thứ 7 Đại hội Thể thao Đông Nam Á quay trở lại Thái Lan, sau 18 năm kể từ lần đăng cai gần nhất (2007). Sự kiện có tổng cộng 12.506 vận động viên (VĐV) tranh tài, thuộc 11 đoàn thể thao từ 11 quốc gia thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan.
Trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của nền thể thao quốc gia, FPT Play sẽ mang đến toàn cảnh Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games Thailand 2025) cùng những hình ảnh chân thực nhất của các tuyển thủ Việt Nam đến khán giả trong nước từ ngày 1/12.
FPT Play dự kiến sản xuất và trình chiếu trực tiếp các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 33 trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
Ban tổ chức công bố Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 có 574 bộ huy chương, thuộc về 50 bộ môn thi đấu chính thức: Thể thao dưới nước (Aquatics), Điền kinh, Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ, Canoe và Rowing, Đạp xe, Đua ngựa, Đấu kiếm, Bóng đá - Futsal, Golf, Gymnastics, Bóng ném, Khúc côn cầu (Hockey), Judo, Bóng bầu dục (Rugby), Đua thuyền buồm (Sailing), Bắn súng, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt (Tennis), Ba môn phối hợp (Triathlon), Bóng chuyền, Đấu vật, Trượt băng, Khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey), Năm môn phối hợp hiện đại (Modern Pentathlon), Cử tạ, Bóng chày và bóng mềm (Baseball, Softball), Billiards - Snooker, Quyền anh (Boxing), Bóng sàn (Floorball), Thể thao điện tử (E-sports), Muay, Bóng lưới (Netball), Pencak Silat, Bi sắt (Petanque), Cầu mây (Sepak Takraw), Bóng quần (Squash), Bowling, Thể thao mạo hiểm (Extreme), Karate, Jujitsu, Bóng gậy (Cricket), Wushu, Kabaddi. Ngoài ra, SEA Games Thailand 2025 còn tổ chức thêm 4 môn trình diễn là Ném đĩa, Kéo co (Tug of War), Thể thao trên không (Air Sports), MMA với 12 bộ huy chương không tính vào bảng thành tích chung.