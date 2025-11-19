Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp SEA Games 33

SEA Games 33 tại Thái Lan chính thức khai mạc từ ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12. Một số phân môn sẽ khởi động sớm hơn thời điểm này như bóng đá (từ ngày 3/12), cầu lông và hockey (từ ngày 7/12)...

Ngoài địa điểm chính là Sân vận động Rajamangala, các hoạt động của SEA Games 33 sẽ được tổ chức ở 60 địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla.

Nguyễn Thị Oanh là một trong những VĐV sáng giá của Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 (Ảnh: Cục TDTT).

SEA Games 33 đánh dấu lần thứ 7 Đại hội Thể thao Đông Nam Á quay trở lại Thái Lan, sau 18 năm kể từ lần đăng cai gần nhất (2007). Sự kiện có tổng cộng 12.506 vận động viên (VĐV) tranh tài, thuộc 11 đoàn thể thao từ 11 quốc gia thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan.

Trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của nền thể thao quốc gia, FPT Play sẽ mang đến toàn cảnh Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games Thailand 2025) cùng những hình ảnh chân thực nhất của các tuyển thủ Việt Nam đến khán giả trong nước từ ngày 1/12.

FPT Play dự kiến sản xuất và trình chiếu trực tiếp các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 33 trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trong suốt thời gian diễn ra đại hội.