Nguyễn Thị Oanh: “Tôi phấn đấu vượt qua kỷ lục HCV của chị Huyền”

Nguyễn Thị Oanh trả lời phỏng vấn sau khi giành HCV nội dung chạy 5.000m nữ

Kỷ lục 13 HCV trong môn điền kinh được Nguyễn Thị Huyền xác lập ở kỳ SEA Games 32 cách đây hai năm trên đất Campuchia. Ngay ở kỳ SEA Games tiếp theo, tức là SEA Games 33 đang diễn ra ở Thái Lan, có thêm một vận động viên (VĐV) nữa của điền kinh Việt Nam chạm đến cột mốc này.

Tối nay (13/12), Nguyễn Thị Oanh về nhất ở đợt thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ. Qua đó, cô gái này cũng đã có tổng cộng 13 HCV qua các kỳ SEA Games.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở nội dung chạy 5.000m nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi chạm đích đầu tiên, Nguyễn Thị Oanh nói: “Tôi rất hạnh phúc vì đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung chạy 5.000m nữ. Đây là nội dung thi đấu đầu tiên của tôi tại SEA Games 33. Tôi hy vọng tôi sẽ giữ vững tinh thần này và thể lực này để thi đấu tiếp ở những nội dung tiếp theo”.

“Giống như SEA Games 32, ở SEA Games lần này, tôi phấn đấu giành HCV ở tất cả các nội dung mà mình tham dự. Tôi mong mọi người luôn mong chờ và cổ vũ cho tôi. Khi thi đấu, tôi nghe rất rõ những tiếng hô tên mình và hô vang Việt Nam, tôi trân trọng và cảm ơn những tình cảm đó”, Nguyễn Thị Oanh nói thêm.

Ở đợt thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ, đội tuyển Việt Nam có đến hai VĐV tham dự, hai người lần lượt giành HCV và huy chương bạc (HCB) là Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết.

Hai cô gái nhỏ nhắn nhưng tài năng này thay phiên nhau dẫn đầu, bỏ rất xa các đối thủ còn lại. Nguyễn Thị Oanh nói về người đồng đội tuyệt vời của mình: “Có những thời điểm trên đường chạy, Lê Thị Tuyết dẫn trước tôi, đấy đều là những tính toán về mặt chiến thuật của toàn đội”.

Nguyễn Thị Oanh có HCV thứ 13 qua các kỳ SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

“Đội tuyển điền kinh Việt Nam có hai vận động viên (VĐV) thi đấu ở nội dung 5.000, hai người phải có những chiến thuật để cùng nâng bước nhau trên đường chạy. Hai chúng tôi đều có chung suy nghĩ là mang thành tích tốt nhất về cho đoàn Việt Nam.

Khi thi đấu chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng mục tiêu chung vẫn là để cả hai cùng thành công”, Nguyễn Thị Oanh hé lộ.

Với 13 HCV, Nguyễn Thị Oanh đã bắt kịp thành tích của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games. Cơ hội để Nguyễn Thị Oanh vượt qua thành tích này rất lớn, vì cô vẫn còn thi đấu, trong khi Nguyễn Thị Huyền đã giải nghệ.

Nguyễn Thị Oanh nói về những cột mốc mới mà cô có thể vươn tới: “Đã là VĐV, chúng tôi luôn có những mục tiêu và luôn phấn đấu cho thành tích tốt hơn nữa. Bản thân tôi nỗ lực để đạt được những mục tiêu, ở những nội dung mà tôi sẽ thi đấu. Tôi mong rằng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với tôi”.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV chạy 5.000m ở SEA Games 33

Tôi cũng mong là tất cả các VĐV Việt Nam đều có được những thành công trong những ngày sắp tới. Chúng tôi cùng nhau bùng nổ để đóng góp cho môn điền kinh nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung.

Riêng việc tôi có phá được các kỷ lục cá nhân và kỷ lục của đại hội hay không, vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bản thân tôi sẽ nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ của mình tại kỳ SEA Games lần này”, Nguyễn Thị Oanh khẳng định.