Báo Philippines bình luận khi đội nhà đụng độ U22 Việt Nam ở bán kết

Ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines, đội nhất bảng C. Đây là thách thức không nhỏ với đoàn quân HLV Kim Sang Sik khi U22 Philippines sở hữu rất nhiều cầu thủ thi đấu ở Anh, Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản…

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

U22 Philippines đã cho thấy sức mạnh đáng gờm khi giành chiến thắng cả hai trận gặp U22 Myanmar và U22 Indonesia. Tuy nhiên, báo giới nước này vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đề cập tới U22 Việt Nam.

Tờ ABS-CBN có bài viết: “Các đội bóng đá Philippines không được tự mãn sau khi vào bán kết”. Họ đã lên tiếng nhắc nhở hai đội tuyển nam và nữ Philippines cần phải thận trọng sau khi giành chiến tích lịch sử lọt vào bán kết SEA Games. Trong đó, U22 Philippines sẽ phải đối diện với đội bóng đang đạt phong độ rất cao là U22 Việt Nam.

Tờ báo này dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines, John Gutierrez: “Chúng ta không thể tự mãn mà phải tiếp tục nỗ lực. Để hai đội bóng nam và nữ Philippines lọt vào chung kết, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng”.

U22 Philippines là đối thủ đáng gờm với U22 Việt Nam (Ảnh: Bola).

Trong khi đó, tờ Philstar nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên U22 Philippines lọt vào vòng bán kết sau 34 năm. Đội bóng sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là U22 Việt Nam. Đây không phải là thời điểm toàn đội tự mãn. Chỉ khi thể hiện nỗ lực cao, U22 Philippines mới có thể hy vọng giành vé vào chung kết”.

Trong quá khứ, U22 Việt Nam đã toàn thắng trong cả hai trận gặp U22 Philippines ở đấu trường SEA Games. Ở lần gần nhất ở giải đấu vào năm 2019, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.