Thủ môn U22 Việt Nam quyết giữ sạch lưới ở cuộc đấu với Philippines

Trận bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra lúc 15h30 chiều 15/12, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan).

Thủ môn Trần Trung Kiên quyết giữ sạch lưới trước U22 Philippines (Ảnh: VFF).

Trước trận bán kết, thủ môn cao 1m91 Trần Trung Kiên của U22 Việt Nam nói: “Chiến thắng U22 Malaysia cách đây vài ngày sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục thi đấu tốt trong trận bán kết”.

“Cũng sau trận đấu đấy, toàn đội đã ngồi lại rút kinh nghiệm, nhìn lại những ưu và nhược điểm của chính mình, trước khi HLV Kim Sang Sik có những đánh giá tổng quan về những trận đã qua, hướng đến những trận sắp tới”, thủ môn Trần Trung Kiên nói thêm.

Tại giải Đông Nam Á hồi tháng 7, U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Philippines ở bán kết với tỷ số 2-1. Dù vậy, so với trận đấu cách đây 5 tháng, hiện tại U22 Philippines đã thay đổi rất nhiều.

U22 Việt Nam tràn đầy hy vọng giành vé vào chung kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33, U22 Philippines bất ngờ giành chiến thắng trước U22 Indonesia để giành ngôi đầu bảng C. Cũng vì trận thua trước U22 Philippines mà đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo bị loại sớm.

Nói về U22 Philippines, thủ môn Trần Trung Kiên bình luận: “Tôi cho rằng U22 Philippines là đội bóng rất mạnh, thể hiện qua việc họ đánh bại U22 Indonesia ở vòng bảng”.

“U22 Việt Nam cần thi đấu tập trước U22 Philippines. Mục tiêu của bản thân tôi trong trận bán kết là quyết tâm giữ sạch lưới, đồng thời tôi muốn cùng các đồng đội giành chiến thắng chung cuộc, giành quyền lọt vào trận chung kết”, thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định.

Trần Trung Kiên là thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á hồi tháng 7 năm nay. Trước đó, anh là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.