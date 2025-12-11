HLV Kim Sang Sik: "U22 Việt Nam sẵn sàng đối đầu Philippines ở bán kết"

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi niềm vui: "Chúng tôi mong muốn vào chung kết để có thể quay trở lại sân vận động Rajamangala, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam từng giành chức vô địch AFF Cup hồi đầu năm nay".

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về đối thủ Philippines ở vòng bán kết ngày 15/12, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định: "Đối thủ ở bán kết của U22 Việt Nam đã được định sẵn là U22 Philippines, và chúng tôi sẽ cần phải phân tích đội bóng này để chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này.

U22 Philippines được thi đấu trước nên họ có thời gian hồi phục tốt hơn. Tôi sẽ tập trung để giúp các cầu thủ của chúng tôi có thể trạng tốt nhất".

"Tôi rất vui vì hôm nay U22 Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia để tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Kết quả này có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân cỏ.

Quan trọng nhất, kết quả ngày hôm nay cũng có được nhờ các cổ động viên Việt Nam tới sân cổ vũ nhiệt tình cho chúng tôi", HLV Kim Sang Sik đánh giá cao nỗ lực của các học trò.

HLV Kim Sang Sik tỏ ra khiêm tốn khi nói về bí quyết đánh bại U22 Malaysia: "Chúng tôi đã phân tích rất kỹ đối thông qua các cuộc họp cùng cầu thủ và ban huấn luyện. Nhờ vậy, toàn đội có sự chuẩn bị tốt trong tập luyện lẫn chiến thuật".

U22 Việt Nam áp đảo U22 Malaysia trong suốt 90 phút (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangla (Bangkok, Thái Lan) chiều 11/12, U22 Việt Nam và U22 Malaysia chỉ cần hòa nhau là cùng giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang Sik không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa và nhanh chóng triển khai thế trận ép sân. Ngay ở phút 11, Đình Bắc tạt bóng từ bên trái hướng về phía cột dọc xa, Hiểu Minh đã tì đè tốt và đánh đánh đầu chéo góc khiến thủ thành U22 Malaysia chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới, giúp U22 Việt Nam dẫn 1-0.

Đang đà hưng phấn, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 22, Đình Bắc đột phá ở bên trái trung lộ, anh xâm nhập vòng cấm địa tới sát đường biên ngang rồi chuyền bóng trở lại cho Minh Phúc dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U22 Việt Nam chơi khôn ngoan, tập trung đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà trong khi U22 Malaysia vẫn chơi bế tắc. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, tiến vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Số phận của U22 Malaysia chờ đợi vào kết quả các trận đấu U22 Thái Lan-U22 Singapore và U22 Indonesia - U22 Myanmar để hy vọng tấm vé bán kết với thành tích đội nhì bảng xuất sắc nhất. U22 Việt Nam sẽ đối đầu Philippines ở bán kết.