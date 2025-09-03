Cận cảnh lễ duyệt binh của Trung Quốc

Sáng nay 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Sự kiện có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân và được coi là lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón gần 30 lãnh đạo quốc tế dự lễ duyệt binh, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP).

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, có hơn 50.000 khán giả đã tập trung tại Bắc Kinh để theo dõi cuộc duyệt binh.

Video và hình ảnh ghi lại cảnh người dân nhiệt tình vẫy quốc kỳ Trung Quốc cầm tay, trong khi cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ niềm tự hào và lòng yêu nước trước khung cảnh này (Ảnh: AFP).

Trong bài diễn văn khai mạc trước hơn 50.000 người, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu: "Nhân loại sẽ phải một lần nữa đối mặt với lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu... An ninh chung chỉ có thể được đảm bảo khi các quốc gia trên thế giới đối xử bình đẳng với nhau, chung sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình duyệt binh (Ảnh: Reuters).

Ông Tập Cận Bình sau đó đã duyệt các đội hình tham gia duyệt binh trước khi các khối diễu binh và khí tài diễu qua lễ đài.

Các binh sĩ bắn loạt đại bác chào mừng trong buổi lễ (Ảnh: Xinhua).

Lễ duyệt binh có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân (Ảnh: Reuters).

Khối nữ quân nhân tham gia duyệt binh (Ảnh: Xinhua).

Các khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh có tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay không người lái, ngư lôi, xe tăng tác chiến thế hệ mới (Ảnh: Xinhua).

Khí tài trong lễ duyệt binh của Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Các xe tăng trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters).

Đài truyền hình CCTV cũng phát sóng cảnh các tiêm kích và máy bay quân sự khác bay theo đội hình, trong khi trực thăng bay qua quảng trường Thiên An Môn mang theo quốc kỳ Trung Quốc và xếp thành con số 80, biểu thị năm kỷ niệm.

Bảy máy bay biểu diễn J-10 đã bay qua Quảng trường Thiên An Môn để đánh dấu phần kết thúc của cuộc duyệt binh, kéo theo 14 vệt khói màu tượng trưng cho cả 14 năm chống phát xít và triển vọng tươi sáng của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đang nỗ lực vì sự phục hưng dân tộc.

Các máy bay quân sự nhả khói màu trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters).

Kết thúc buổi lễ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố bế mạc. Tiếp đó là 80.000 con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình đã tung cánh trên Quảng trường Thiên An Môn.

80.000 chim bồ câu tung cánh trên Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh: Reuters).

Màn thả bóng bay trên quảng trường (Ảnh: AFP).

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, buổi diễu binh kéo dài 70 phút này là kết quả của nhiều tuần tập luyện và chuẩn bị.