Nga đột kích sở chỉ huy Ukraine, tịch thu laptop, điện thoại đang mở khóa

Hình ảnh cắt từ video do phía Nga công bố (Ảnh: UP).

Tối ngày 25/12, phía Nga công bố đoạn video trong đó các binh sĩ nước này tuyên bố giành được một sở chỉ huy và điểm quan sát của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine gần Huliaipole. Lực lượng Ukraine sẽ điều tra vụ việc này, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Vladyslav Voloshyn cho biết.

Đoạn video được quay tại trụ sở của một đơn vị Ukraine ở trung tâm Huliaipole. Trong đoạn video được công bố, các binh sĩ Nga tuyên bố đã giành được sở chỉ huy và điểm quan sát của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 106.

Video cho thấy các máy tính bị bỏ lại, thiết bị thông tin liên lạc, bản đồ, cùng một chiếc điện thoại chưa khóa.

Người quay video giới thiệu phòng làm việc của chỉ huy tiểu đoàn và điểm quan sát, gọi đây là một “chuyến tham quan sở chỉ huy”, đồng thời ám chỉ rằng các thiết bị này có thể chứa thông tin quan trọng mà phía Nga dự định khai thác.

Theo ông Voloshyn, Ukraine tiến hành điều tra về sự xuất hiện của đoạn video nói trên.

Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền cần xác định liệu đoạn video có phải là thật hay không, sự việc có thực sự xảy ra hay không, cũng như các nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ việc. Sau khi quá trình điều tra hoàn tất, thông tin chính thức sẽ được công bố.

“Và hãy tin tôi, sẽ không ai che giấu hay bao che bất cứ điều gì, mọi việc sẽ được làm rõ”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Bình luận về tình hình tác chiến, ông Voloshyn cho biết điều kiện tại bản thân thành phố Huliaipole vẫn hết sức khó khăn. Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công và tìm cách đẩy phía Ukraine ra khỏi thành phố.

Giao tranh vẫn diễn ra trên các tuyến phố, với mỗi ngày ghi nhận từ 20-30 cuộc đụng độ trực tiếp ngay trong khu vực dân cư.

Theo ông, lực lượng Nga đang tìm cách thâm nhập và bám trụ bằng các nhóm nhỏ trong thành phố, nhưng lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các nỗ lực này.

Ngoài ra, đối phương còn tích cực tiến công các khu vực dọc tuyến hậu cần từ vùng Dnipropetrovsk đến Huliaipole, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế. Giao tranh vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại các khu vực Dobropillia, Pryluky và Varvarivka.

“Đối phương đang cố gắng cắt tuyến hậu cần này để cô lập lực lượng phòng thủ Huliaipole khỏi nguồn tiếp tế. Tình hình thực sự rất khó khăn, và chúng tôi không che giấu điều đó", ông cho biết,

Nga cũng tiến hành các cuộc không kích bằng bom hàng không có điều khiển nhằm vào Huliaipole và các khu vực lân cận. Trong vòng 24 giờ qua, khu vực thành phố ghi nhận hơn 20 cuộc giao tranh.

Theo các nhà phân tích của ISW, lực lượng Nga đã xác định hướng Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia là một ưu tiên và đã tập trung binh lực từ ít nhất 3 tập đoàn quân và 1 sư đoàn tại đây.

Gần đây, truyền thông Nga lan truyền thông tin cho rằng họ đã kiểm soát khu dân cư Dobropillia gần Huliaipole. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố này, nhấn mạnh rằng các khu dân cư nói trên vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev.

Lực lượng Nga đang tìm cách đột phá vào trung tâm Huliaipole, đồng thời hình thành các cụm lực lượng ở vùng ven để củng cố vị trí. Giao tranh ác liệt giành quyền kiểm soát thành phố vẫn đang tiếp diễn.