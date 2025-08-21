Trung Quốc tiết lộ quy mô cuộc duyệt binh sắp tới

Phương tiện tấn công không người lái hải quân AJX002 diễn tập duyệt binh trên đường phố Bắc Kinh (Ảnh: SCMP).

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9 tới tại thủ đô Bắc Kinh, với sự tham gia của hàng chục nghìn người và hàng loạt khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo, xe tăng chiến đấu và thiết bị không người lái.

Ngoài ra, hàng trăm máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cùng với các thiết bị mặt đất, một số trong đó chưa từng xuất hiện trước công chúng, cũng sẽ xuất hiện trong buổi duyệt binh lần này, theo các quan chức quân sự.

Cuộc duyệt binh ngày 3/9 sắp tới đánh dấu lần duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015 ở Trung Quốc để kỷ niệm sự kiện ngày chiến thắng này.

Từ xe tải được trang bị thiết bị tiêu diệt máy bay không người lái đến máy bay cảnh báo sớm bảo vệ tàu sân bay của Trung Quốc, các tùy viên quân sự và nhà phân tích an ninh dự đoán Bắc Kinh sẽ trưng bày một loạt vũ khí và thiết bị mới tại cuộc duyệt binh.

Việc Trung Quốc có bổ sung thêm các loại tên lửa, đặc biệt là các phiên bản chống hạm và vũ khí siêu thanh, cũng được chờ đợi sẽ lộ diện trong lần duyệt binh này.

"Các loại vũ khí và trang thiết bị sẽ thể hiện đầy đủ năng lực mạnh mẽ của quân đội chúng ta trong việc thích ứng với những tiến bộ công nghệ, các mô hình chiến tranh đang phát triển và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh trong tương lai", ông Ngô Trạch Khả, Phó Giám đốc Lễ duyệt binh, phát biểu với các phóng viên.

Cuộc duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, với sự tham gia của 45 đoàn quân, sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát tại Quảng trường Thiên An Môn cùng với các nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo cũng đã tham dự lễ duyệt binh năm 2015.

Tại cuộc duyệt binh mừng chiến thắng Thế chiến II gần đây nhất, hơn 12.000 binh sĩ, bao gồm các đoàn quân đa dạng từ Nga và Belarus đến Mông Cổ và Campuchia, đã diễu hành qua thành phố cùng với các cựu binh. Bắc Kinh cũng đã huy động hơn 500 thiết bị quân sự và 200 máy bay.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại trung tâm Bắc Kinh kể từ buổi diễn tập đầu tiên vào tháng 8, thiết lập các trạm kiểm soát, chuyển hướng giao thông đường bộ và đóng cửa các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng xung quanh.

Cho đến nay, Bắc Kinh đã tổ chức hai buổi diễn tập quy mô lớn vào các ngày cuối tuần từ 9-10/8 và từ 16-17/8, với sự tham dự của 22.000 và 40.000 người, bao gồm quân đội, cảnh sát và khán giả.

Trong buổi diễn tập duyệt binh hôm 17/8, nhiều loại vũ khí tối tân cũng đã xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh, trong đó có tên lửa chống hạm siêu thanh, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động, phương tiện không người lái dưới nước, vũ khí laser cỡ lớn, biên đội máy bay không người lái cùng các dòng xe tăng, xe bọc thép thế hệ mới.

Trong loạt vũ khí xuất hiện tại thủ đô, nổi bật là các tên lửa chống hạm mới thuộc dòng YJ. Trong đó có YJ-15 cùng 3 loại tên lửa thuộc dòng siêu thanh: YJ-17, YJ-19 và YJ-20.