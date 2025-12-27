Nga không kích rung chuyển Kiev

Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine hôm 6/12 (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo các phóng viên của Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, nhiều tiếng nổ đã vang lên khắp thủ đô Kiev cũng như tỉnh Kiev vào đêm 26/12, rạng sáng 27/12. Nga đã phóng nhiều tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 4 tên lửa đạn đạo Iskander và một nhóm tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào Kiev.

Tỉnh Kiev ghi nhận tình trạng mất điện ở thị trấn Brovary và các khu vực lân cận sau các đợt không kích. Brovary nằm cách Kiev khoảng 20km về phía đông bắc.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa đang diễn ra từ máy bay không người lái và tên lửa Nga trên nhiều khu vực.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky đang chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào ngày 28/12, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm với Nga.

Ông Zelensky cho hay, trong cuộc gặp với người đồng cấp Donald Trump, ông chắc chắn sẽ nêu ra những vấn đề nhạy cảm nhất trong các kế hoạch hòa bình, trong đó có vấn đề lãnh thổ Donbass và quyền vận hành Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Theo nguồn tin của trang Axios, ông Zelensky dự kiến sẽ điện đàm với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu vào hôm nay 27/12 để cập nhật về tình hình đàm phán.

Giới chức Ukraine hiện vẫn đang duy trì các kênh liên lạc với đại diện của Mỹ để thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine.

Cụ thể, Tổng thống Zelensky và các đại diện của ông đang tiến hành các cuộc trao đổi tích cực với các đặc phái viên của Mỹ, trong đó có ông Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner.

Các cuộc gặp chủ yếu tập trung vào những ý tưởng mới liên quan đến hình thức, lộ trình thời gian và các bước đi có thể đưa tới một nền hòa bình thực sự ở Ukraine, cũng như các chi tiết liên quan đến việc chuẩn bị các văn kiện cần thiết.

Ông Witkoff và Kushner đang trực tiếp đóng vai trò là các nhà đàm phán, vì vậy họ đã tham gia các cuộc thảo luận tại Berlin cũng như tại Mỹ.

Ngoài ra, theo ông Zelensky, ông Witkoff và Kushner hiện đã sẵn sàng tới thăm Ukraine. Ông cho biết Tổng thống Trump cũng có thể tới thăm Ukraine để ủng hộ một thỏa thuận hòa bình.

Về phần mình, bình luận về kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky sẽ mang tới, ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine “chưa có gì cả” cho đến khi được Tổng thống Mỹ phê chuẩn.

“Ông ấy chưa có gì cho đến khi tôi phê chuẩn. Vì vậy, chúng ta sẽ xem ông ấy có gì", ông Trump nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông Trump nhanh chóng dịu giọng, cho biết ông hy vọng sẽ có một cuộc gặp mang tính xây dựng vào cuối tuần này và sau đó sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga.

“Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với ông ấy. Tôi nghĩ mọi việc cũng sẽ diễn ra tốt đẹp với ông Putin”, Tổng thống Mỹ cho hay.