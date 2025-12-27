Bạc thế giới tăng 10% một phiên, giá trong nước cán mốc 82 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới vừa có phiên tăng 10%, chốt phiên giao dịch đạt gần 80 USD/ounce. Như vậy, trong vòng 1 tháng qua, giá bạc thế giới đã tăng 55%. Luỹ kế cả năm, giá bạc tăng 166%.

Trong nước, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Các thương hiệu đang giao dịch bạc thỏi có giá mua vào - bán ra đạt 79,5-82 triệu đồng/kg. Đáng nói, có bên ra thông báo “hết hàng” đối với sản phẩm bạc do vượt khả năng cung cấp, khách hàng đặt hàng tiếp tục đặt vào thứ Hai.

Bạc thế giới tăng 10% chỉ sau 1 phiên, trong nước cán mốc 82 triệu đồng/kg (Ảnh: DT).

Ở góc độ đầu tư, ông Steven Orrell, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục đầu tư tại Orrell Capital Management, cho biết kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng mua bạc song song với vàng. Bạc còn được gọi là "vàng của người ít vốn" vì có giá rẻ hơn, giúp nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý với số tiền thấp hơn nhưng sở hữu được nhiều kim loại vật chất hơn.

Ngoài ra, trong bối cảnh lãi suất đang được cắt giảm, bạc còn hưởng lợi từ yếu tố công nghiệp. “Nhà đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận vốn hơn, qua đó triển khai nhiều dự án sản xuất - những lĩnh vực cần đến đặc tính dẫn điện của bạc”, ông Orrell cho hay.

Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, với lần đầu tiên có thể rơi vào giữa năm, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bổ nhiệm một Chủ tịch Fed theo hướng ôn hòa hơn, qua đó củng cố kỳ vọng về lập trường tiền tệ nới lỏng.

Những năm qua, bạc cũng đang dần nổi lên như một trong những kim loại quý hàng đầu, một tài sản có tính đột phá và đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Nhu cầu sử dụng bạc trong thương mại đã tăng vọt một cách ổn định trong vài năm qua, với việc kim loại này dẫn đầu trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trang sức và chip AI.