Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm chiến thắng phát xít

Khoảng 10.000 quân nhân tham gia duyệt binh ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông Trung Quốc, chương trình lễ duyệt binh bắt đầu lúc 9h sáng (8h sáng nay theo giờ Việt Nam) với sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trước khi đọc diễn văn chính tại Đài Thiên An Môn.

Truyền thông nhà nước đưa tin, 80 nhạc công kèn có mặt, tượng trưng cho 80 năm kể từ khi phát xít bị đánh bại trong Thế chiến II. Bên cạnh đó, hơn 1.000 nhạc công được sắp xếp thành 14 hàng, đại diện cho từng năm Trung Quốc kháng chiến kể từ năm 1931.

Lễ duyệt binh có sự tham gia của các đội hình diễu hành, trình diễn trên không và hàng loạt khí tài quân sự hiện đại, bao gồm tên lửa siêu vượt âm, máy bay không người lái và xe tăng trang bị tối tân.

Các quan chức quân đội Trung Quốc cho biết, hàng trăm máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) tham gia trình diễn trong lễ duyệt binh.

Một số vũ khí mới của Trung Quốc dự kiến có mặt trong dàn khí tài tại lễ duyệt binh như tên lửa đạn đạo DF-26D với tầm bắn 4.000km, tên lửa chống hạm YJ-17, máy bay không người lái (UAV), vũ khí laser phòng không, UAV dưới biển.

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn để chứng kiến màn duyệt binh quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), khán giả tại Quảng trường Thiên An Môn ngồi trên ghế có 3 màu: xanh lục, đỏ và vàng, tượng trưng cho đất đai màu mỡ, sự hy sinh của nhân dân và hòa bình.

Theo Tân Hoa Xã, sự kiện kéo dài 70 phút này là kết quả của nhiều tuần chuẩn bị an ninh nghiêm ngặt cùng các buổi diễn tập vào nửa đêm.

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết có 26 lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh.

Đại diện cho Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự buổi lễ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Bắc Kinh sau khi tham dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân. Một số lãnh đạo khác dự hội nghị SCO và các cuộc họp liên quan cũng ở lại để tham dự duyệt binh.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã đến Trung Quốc trên đoàn tàu bọc thép. Đây là lần đầu tiên sau 66 năm một nhà lãnh đạo Triều Tiên dự duyệt binh ở Trung Quốc, kể từ khi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tham dự năm 1959.

Hai lãnh đạo châu Âu góp mặt tại sự kiện là Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Các nhà lãnh đạo đã có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn để tham dự lễ duyệt binh.