2.000 hỏa lực Nga phá hủy 60% hạ tầng khí đốt của tập đoàn Ukraine

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tập kích của tên lửa Nga (Ảnh: Reuters).

Năm 2025, lực lượng Nga đã tiến hành 24 cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của Tập đoàn Naftogaz của Ukraine, công ty dầu khí quốc gia lớn nhất nước này, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Theo ông Serhii Fedorenko, Giám đốc thương mại của công ty, đây là năm khó khăn nhất đối với doanh nghiệp kể từ khi Nga bắt đầu tập kích.

Trong 3 năm đầu của cuộc chiến, Nga phần lớn tránh đánh vào hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, do hệ thống này được sử dụng để trung chuyển khí đốt Nga sang các nước châu Âu.

Tình hình đã thay đổi mạnh mẽ sau ngày 1/1, khi Ukraine chấm dứt việc trung chuyển khí đốt Nga sang châu Âu, qua đó hủy bỏ thỏa thuận liên quan. Sau thời điểm này, hạ tầng khí đốt của Ukraine liên tục bị nhắm mục tiêu.

“Năm nay đã xảy ra 24 cuộc tập kích phối hợp nhằm vào các cơ sở của Tập đoàn. Hơn 2.000 tên lửa và UAV đã nhắm vào hạ tầng khí đốt”, ông Fedorenko nhấn mạnh.

Đến tháng 10, các cuộc tập kích của Nga đã khiến Naftogaz mất khoảng 60% công suất sản xuất khí đốt, dẫn tới tình trạng thiếu khí tạm thời tại một số thành phố.

Ông Fedorenko cho biết, nhờ nỗ lực của các chuyên gia, tình hình vẫn được kiểm soát, và công tác khôi phục vẫn tiếp tục.

Giám đốc thương mại Naftogaz cho biết thêm, đến cuối năm, lượng khí đốt nhập khẩu dự kiến đạt 6 tỷ m3. Naftogaz đang tích cực đa dạng hóa các tuyến cung ứng, bao gồm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Hồi tháng 11, Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ với công ty Atlantic-see LNG Trade của Hy Lạp về việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua các cơ sở của Hy Lạp.

Naftogaz cho biết, thỏa thuận quy định việc cung cấp thường xuyên khí đốt của Mỹ cho Ukraine thông qua các trạm tiếp nhận khí đốt của Hy Lạp và Hành lang Vertical. Quan hệ hợp tác này dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2050.

Ukraine tin rằng biên bản ghi nhớ này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung LNG ổn định cho phía Kiev và tích hợp cơ sở hạ tầng của nước này vào tuyến hậu cần năng lượng châu Âu. Ngoài ra, thỏa thuận còn thiết lập một hệ thống bền vững cho việc cung cấp và lưu trữ khí đốt của Mỹ.

Theo Tổng giám đốc Naftogaz Serhii Koretsky, trong 2 ngày liên tiếp gần đây, Nga đã liên tục tấn công hạ tầng dầu khí.

“Thiệt hại ở mức nghiêm trọng. Hoạt động của thiết bị đã bị đình chỉ. Lực lượng cứu hộ và các chuyên gia của công ty đang làm việc để khắc phục hậu quả. Việc khôi phục sẽ bắt đầu ngay sau đó", ông nói.

Theo các chuyên gia, những đợt tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng khí đốt nhằm làm suy yếu khả năng chống chịu năng lượng của Ukraine, gây ra căng thẳng xã hội và tạo sức ép trước các mùa sưởi ấm để tác động tới tiến trình đàm phán.

Nga nhiều lần nhấn mạnh các cuộc tập kích của họ nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của quân đội Ukraine, khi nhắm vào các mục tiêu chiến lược của đối thủ.