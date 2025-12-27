Chiếc xe hơi bị vùi lấp trong đất đá (Ảnh: Reuters).

Ba ngày mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét và sạt lở bùn đất trên khắp miền Nam California đã chấm dứt vào ngày 26/12, khi cư dân tại thị trấn nghỉ dưỡng miền núi Wrightwood, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, bắt đầu đào bùn và đánh giá mức độ thiệt hại.

Trận mưa trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đã trút xuống toàn bộ khu vực lòng chảo Los Angeles lượng nước lên tới 15,24cm tính đến ngày 26/12.

Đợt mưa xối xả này, bắt đầu từ khoảng đêm Giáng sinh, xuất phát từ một “dòng sông khí quyển”, một dải không khí khổng lồ chứa độ ẩm dày đặc được hút từ Thái Bình Dương và đẩy sâu vào đất liền.

Mưa lớn còn đi kèm với gió mạnh, giật từng cơn, làm đổ cây cối và đường dây điện trên diện rộng, gây mất điện ở nhiều nơi. Tuyết dày cũng rơi tại các khu vực núi cao.

Ngay cả trước khi bão đổ bộ, chính quyền đã phát đi các cảnh báo sơ tán đối với những khu dân cư được đánh giá là dễ xảy ra lũ quét và dòng bùn đá, đặc biệt là các khu vực sườn đồi từng bị cháy rừng tàn phá trước đó.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển bằng đường bộ nếu không thực sự cần thiết. Mặc dù lượng mưa đã giảm dần vào ngày 26/12, cảnh báo lũ lụt vẫn được duy trì đối với phần lớn miền Nam California.

Mỹ: Mưa xối xả như trút nước gây lũ, dòng sông bùn ở Nam California (Video: AP).

Tại Wrightwood, thị trấn khoảng 5.000 dân nằm trong dãy núi San Gabriel, phía đông bắc Los Angeles, các thanh tra an toàn của hạt đã bắt đầu tiến hành đánh giá sơ bộ thiệt hại tài sản.

Hàng chục ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng do những "dòng sông bùn đất" cuồn cuộn tràn qua thị trấn vào ngày 24/12, và giới chức vẫn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các đợt sạt lở bổ sung có thể xảy ra, theo ông Ryan Beckers, người phát ngôn của Sở Cứu hỏa hạt San Bernardino.

“Cảnh báo sơ tán đối với Wrightwood vẫn đang có hiệu lực, và tất cả các tuyến đường trong khu vực đều bị đóng, ngoại trừ người dân địa phương”, ông nói.

Bà Misty Cheng, 49 tuổi, một kế toán sở hữu căn nhà nghỉ tại Wrightwood, cho biết bà biết ngôi nhà của mình đang bị bùn đất vùi lấp thông qua đoạn video do một người hàng xóm gửi.

“Nhà tôi bị chôn vùi dưới hơn 1,5m bùn”, bà Cheng nói.

Một dòng bùn đã phá vỡ bức tường bị nghiền nát của gara liền kề, tràn vào bên trong ngôi nhà và lấp đầy phòng khách.

Khi bà quay trở lại căn nhà để tận mắt chứng kiến thiệt hại và cứu vớt một số đồ đạc cá nhân, lớp bùn đã đông cứng thành một khối đủ chắc để bà có thể đứng lên trên.

“Tôi chỉ kịp mang ra được một xe tải đồ dùng cá nhân”, chủ yếu là từ tầng hai, khu vực không bị ảnh hưởng, bà cho biết.

Do không có bảo hiểm lũ lụt, bà Cheng đã lập một trang GoFundMe để gây quỹ sửa chữa căn nhà.

Các đoạn video quay từ trên không do Sở Cứu hỏa đăng tải trực tuyến cho thấy nhiều cụm nhà cửa và phương tiện trong thị trấn bị bao phủ bởi những bức tường bùn đất, trong khi các đội công nhân sử dụng gầu xúc để bắt đầu thông đường.

Ông Beckers cho biết các đội ứng cứu khẩn cấp đã cứu được khoảng vài chục người bị mắc kẹt trong xe cộ hoặc nhà cửa do mực nước dâng cao và dòng bùn đá trong suốt kỳ nghỉ lễ, nhưng không ghi nhận trường hợp tử vong hay bị thương nghiêm trọng nào tại Wrightwood.