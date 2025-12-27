Mỹ muốn đảm bảo an ninh 15 năm cho Ukraine, Kiev nói chưa đủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Tôi cho rằng chúng tôi cần nhiều hơn 15 năm", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh khi cho biết Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine với thời hạn 15 năm và có thể gia hạn.

Ông nói thêm, vẫn còn một số “vấn đề kỹ thuật” cần được thảo luận thêm, một trong những vấn đề đó là thời hạn của thỏa thuận.

Theo ông, sẽ là một “thành công lớn” nếu Tổng thống Mỹ đồng ý với điều này trong cuộc gặp giữa 2 bên. Ông cũng cho biết cả Mỹ và Ukraine sẽ trình các bảo đảm an ninh lên cơ quan lập pháp của mỗi nước để phê chuẩn.

Ông Zelensky cho hay phần lớn các nội dung của các thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Ukraine đã được thống nhất và chính thức hóa trong 5 văn kiện, với khả năng bổ sung thêm văn kiện thứ 6.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine dự kiến ký 2 thỏa thuận bảo đảm an ninh. Thỏa thuận thứ nhất sẽ là 3 bên (Ukraine, châu Âu và Mỹ), còn thỏa thuận thứ hai là song phương (Ukraine và Mỹ).

Theo trang tin Euractiv, các đồng minh của Ukraine sẽ họp vào tháng 1 để hoàn tất các bảo đảm an ninh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Họ cũng sẽ thảo luận khả năng triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Theo một nguồn tin từ Điện Elysee, sáng kiến này đang được triển khai trong khuôn khổ cái gọi là “Liên minh những quốc gia sẵn sàng”, nhóm nước sẵn sàng đảm nhận những cam kết an ninh cụ thể cho Ukraine sau khi xung đột chấm dứt.

Điện ElysEe nhấn mạnh, Ukraine, châu Âu và Mỹ có lập trường chung và đang chờ phản hồi rõ ràng từ Nga. “Chúng tôi tin rằng giờ đây đến lượt Nga phải đưa ra câu trả lời rõ ràng”, nguồn tin cho biết.

Hàng chục quốc gia, do Pháp và Anh dẫn đầu, đã làm việc trong nhiều tháng qua về các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các cuộc thảo luận bao gồm sự hiện diện quân sự, viện trợ tài chính, cung cấp vũ khí và những cơ chế khác nhằm ngăn xung đột tái diễn.

Dự kiến, các bảo đảm đã được thống nhất sẽ được xác định rõ ràng về mặt tác chiến, để Ukraine có hiểu biết cụ thể về hình thức và phạm vi hỗ trợ dài hạn.

Các bảo đảm an ninh cũng được đưa vào kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Kiev đang phối hợp thảo luận với Washington. Văn kiện này nêu rõ rằng Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của NATO.

Ông khẳng định kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine với Mỹ “đã sẵn sàng 90%”. Ông kỳ vọng sẽ thảo luận các vấn đề lãnh thổ, bao gồm khả năng rút quân Ukraine khỏi Donbass và việc sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida vào ngày 28/12.