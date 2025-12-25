Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đã lên một cấp độ mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine triển khai xe tăng Abrams trong trận chiến gần Pokrovsk

Kyiv Post đưa tin, Trung đoàn xung kích độc lập 425 của Ukraine lần đầu tiên sử dụng xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp trong chiến đấu, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị phản công gần Pokrovsk.

Theo thông báo của bộ phận báo chí của Trung đoàn: “Chiếc xe đã cung cấp hỏa lực yểm trợ cho các nhóm tấn công ở Pokrovsk”.

Bài đăng kèm theo đoạn video cho thấy xe tăng Abrams di chuyển và khai hỏa vào các mục tiêu của Nga khi các nhóm xung kích tiến lên dưới sự bảo vệ của nó.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, được trang bị pháo 120mm và giáp dày. Ukraine được cho là đã nhận được tới 80 xe tăng Abrams từ Mỹ và Australia.

Trung đoàn không tiết lộ thêm chi tiết về chiến dịch hoặc kết quả hoạt động.

Nga bắt đầu tấn công Konstantinovka từ mọi phía

Kênh Military Summary đưa tin, sau một thời gian ngắn tạm ngừng hoạt động và tập hợp lại, quân đội Nga (RFAF) đã phát động cuộc tấn công vào thành phố Konstantinovka từ mọi phía. Hàng chục xe cơ giới hạng nặng đang được sử dụng. Họ đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine (AFU) xung quanh chu vi thành phố và giành được chỗ đứng trong trung tâm.

Video được định vị địa lý tại Konstantinovka cho thấy một cuộc tấn công cơ giới, xác nhận sự tập trung của RFAF, vì hiện tại họ không chỉ hoạt động với các đội trinh sát - đặc nhiệm mà còn tiến hành tấn công bằng cơ giới.

Lực lượng dự bị đáng kể của Ukraine đã đến mặt trận Zaporizhia để củng cố các vị trí dọc theo sông Gaychur. Lực lượng Moscow, ngược lại, đang hoàn tất việc kiểm soát Huliaipole và tiếp tục mở rộng đầu cầu ở bên kia sông. Họ dường như đang cố gắng kiểm soát toàn bộ khu vực phía nam thành phố, đồng thời cũng đang đột phá vào trung tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 24/12. Lực lượng Moscow xâm nhập vào trung tâm thành phố từ nhiều phía, lực lượng Kiev ra sức phản công (Ảnh: Military Summary).

Mặt trận Sumy rung chuyển

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tái kích hoạt mặt trận ở phía bắc Sumy sau một thời gian dài tạm ngừng tác chiến. Cụ thể, RFAF đột phá tích cực, giành lại làng Aleksiivka, nơi trước đó đã bị mất do các cuộc phản công của AFU vào mùa hè này.

Hơn nữa, các đơn vị Moscow đã áp sát rìa phía đông khu vực phòng thủ nông thôn của đối phương gần Khrapovshchina và Maryino thông qua các cuộc tấn công từ Yunakovka.

Như Readovka đã dự đoán, chiến dịch trước đó nhằm kiểm soát một nhóm khu dân cư ở huyện Krasnopolsky thuộc tỉnh Sumy đã diễn ra trước khi RFAF triển khai hoạt động xa hơn về phía bắc. Lực lượng Kiev đang bị dàn trải và tương đối nhỏ, buộc phải bảo vệ tuyến phòng thủ Khoten - Pisarevka - Ivolzhanske - Korchakivka - Nova Sich - Khrapovshchina - Maryino trong điều kiện bất lợi hơn nhiều so với mùa hè.

Khi đó, Bộ chỉ huy Kiev, sau khi tập hợp lực lượng, đã nỗ lực giao chiến với lực lượng Moscow ở khu vực tiếp cận làng biên giới Tetkino thuộc tỉnh Kursk. Sau thất bại này, họ phát động các cuộc phản công gần Pisarevka do mối đe dọa đột phá vào tuyến phòng thủ trở nên nghiêm trọng.

Chỉ nhờ sự xuất hiện của các đơn vị xung kích độc lập AFU mới ổn định được tình hình. Tuy nhiên, quân đội Ukraine hiện nay thiếu nguồn lực nghiêm trọng. Toàn bộ lực lượng của họ đã được chuyển đến Pokrovsk, Konstantinovka và các hướng khác do tình hình chung ở những mặt trận đó nhanh chóng xấu đi vào đầu mùa thu.

Một ví dụ đặc biệt nổi bật về tình hình của lực lượng Kiev tại tỉnh Sumy là khu vực biên giới huyện Krasnopolsky đã được sử dụng làm "nơi nghỉ dưỡng" cho Lữ đoàn 119 AFU, sau thất bại trong rừng Kremensk, để hồi phục.

Cho đến gần đây, tất nhiên, nơi này là một khu vực hoàn toàn yên bình. Kiev tin rằng đơn vị sứt mẻ và gần như vô hiệu hóa này có thể hữu ích ở đó, ít nhất là để bảo vệ biên giới và "nghỉ ngơi" ngắn hạn cho đến khi khả năng chiến đấu được khôi phục. Nghĩa là, cho đến khi họ bổ sung quân tiếp viện và vũ khí bị mất trong trận chiến ở rừng Kremensk.

Nói một cách đơn giản, toàn bộ khu vực Sumy đã trở thành một vùng hẻo lánh đối với Kiev, nơi nhóm quân đồn trú tại đó thiếu thốn đủ thứ giống như các đơn vị ở phía bắc tỉnh Kharkov.

Diễn biến cho thấy quân đội Nga có cơ hội thực sự để nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ nông thôn phía bắc Sumy. Hơn nữa, cơ hội này hiện nay còn lớn hơn nhiều so với mùa hè. Bởi vì, phía bên kia tuyến phòng thủ này là một khu rừng rộng lớn có thể bị lực lượng Kiev rút lui đốt cháy, làm lộ ra các khu vực cho UAV và tước đi khả năng tiến công của Nga.

Hiện tại, mối đe dọa kể trên không thể xảy ra vì mưa đã nhường chỗ cho nhiệt độ dưới 0 độ C kéo dài.

Tất nhiên, ở thời điểm này, không thể nói đến việc Nga đột phá toàn bộ trung tâm khu vực. Nhưng, để khả năng này trở thành hiện thực trong tương lai, điều kiện tiên quyết là họ phải vượt qua các tuyến phòng thủ do lực lượng Kiev thiết lập sau thất bại trong cuộc chiến ở Sudzhansky thuộc vùng Kursk vào mùa xuân.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Sumy ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết cho biết, lính xung kích Nga đã tiến vào Grabivske, gần Vysokoe, thuộc huyện Krasnopolsky, tỉnh Sumy. Trước đó, nhiều báo cáo trực tuyến đã được đăng tải về việc Grabivske nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, tuy nhiên, mãi đến nay, một số thành công trên thực địa mới được xác nhận.

Trong khi đó, thị trấn nhỏ hơn lân cận Vysokoe trước đó đã được kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Theo thông tin mới nhất, dân thường đã được RFAF sơ tán khỏi Grabivske, cũng như một số lượng đáng kể tù binh Ukraine, bao gồm cả các sĩ quan. Điều này cho thấy rõ sự rối loạn trong phòng thủ của AFU ở khu vực, họ bị đánh bật khỏi ngôi làng chỉ trong 2 ngày.

Tuy nhiên, vấn đề RFAF mở rộng cuộc tấn công vẫn còn bỏ ngỏ. Một cuộc tiến công về phía Krasnopolsky và xa hơn nữa sẽ đòi hỏi lực lượng lớn hơn đáng kể so với hiện tại. Hơn nữa, xa hơn về phía bắc, dọc theo tuyến Ugroedy - Repyakhovka, lực lượng Kiev trước đây đã tập trung một lực lượng dự bị quy mô lớn.

Do đó, ở giai đoạn này, trọng tâm của Nga là tiến công chiến thuật và thăm dò phòng tuyến của đối phương hơn là ngay lập tức phát động một cuộc đột kích thọc sâu. Lực lượng Kiev vẫn giữ khả năng triển khai quân tiếp viện tại đây, kể cả thông qua nhóm dự bị tích lũy ở hướng Sumy lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công mạnh mẽ ở Kupyansk

Kênh RVvoenkor cho hay, các sĩ quan và quân nhân Nga đang tham gia đẩy lùi cuộc phản công bác bỏ những tuyên bố của đối phương về việc giành lại phần lớn Kupuansk. Tình hình rất nghiêm trọng, tuy nhiên RFAF vẫn kiên cường giáng trả, các khu vực kiểm soát chính xác giữa 2 bên hiện chưa rõ ràng, và giao tranh vẫn đang diễn ra bên trong thành phố.

Sau tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine Alexander Syrsky về việc AFU giành lại phần lớn Kupyansk, Bộ chỉ huy Kiev liên tục điều thêm quân vào trận trong vài ngày qua, nhằm mục đích tràn ngập thành phố và chứng minh với phương Tây rằng Ukraine vẫn có khả năng giành chiến thắng ở đâu đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 24/12. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow mở rộng khu vực kiểm soát ở những nơi khác trong khi vẫn bám trụ ở trung tâm (Ảnh: Rybar).

Lực lượng dự bị và các lữ đoàn AFU được điều động từ các khu vực khác đang xông lên không ngừng nghỉ. Họ tiếp tục chủ yếu sử dụng bộ binh tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Các hướng đột phá chính đến từ khu vực các làng Moskovka, Sobolevka, Sadovoye và Kupyansk-Uzlovaya.

Sư đoàn 68 và Tập đoàn quân xe tăng số 1 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang giao tranh ác liệt, đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương. Tuy nhiên, do triển khai lực lượng lớn hơn và gia tăng số lượng UAV tấn công, AFU đã mở rộng được vùng kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 24/12. Lực lượng Kiev phản kích theo các mũi tên xanh, Moscow kiên cường chống trả (Ảnh: RVvoenkor).

Bộ Quốc phòng Nga chiều 24/12 báo cáo rằng việc xóa sổ nhóm binh sĩ Ukraine vẫn tiếp diễn gần Kupyansk. Lực lượng Kiev bao gồm 11 lữ đoàn, trong đó có 7 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn không vận, một lữ đoàn xung kích, một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị đánh thiệt hại nặng.

Thương vong của Ukraine lên đến 210 người. Bên cạnh đó, có 10 xe chiến đấu bọc thép, 14 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo dã chiến cùng 2 kho đạn đã bị phá hủy.

Phía Ukraine đang cố gắng đột phá đến sông Oskol gần Kupyansk nhưng bị Không quân - Vũ trụ Nga chặn lại bằng những đợt ném bom dồn dập.

Ngoài việc chiến đấu giành quyền kiểm soát phần phía tây thành phố, lực lượng Kiev đang tiến hành các hoạt động ở phía bắc Kupyansk theo hướng sông Oskol.

Hình ảnh mới từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy chiến đấu cơ của họ tập kích khu vực trạm bơm NS-09, nơi lực lượng đối phương đang cố gắng đột phá. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 2412. Vị trí máy bay Nga ném bom gián tiếp cho thấy binh sĩ Kiev đã đạt được kết quả tích cực (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine chưa hoàn toàn từ bỏ Pokrovsk

Bộ chỉ huy Kiev được cho là muốn phản công Pokrovsk để đạt được ít nhất một số thành công gần thành phố và ngăn chặn thất bại ở Dimitrov (Mirnograd), đồng thời bẻ gãy bước tiến của quân đội Nga vào vùng Dnipropetrovsk.

Với mục đích này, từ ngày 1/11 đến nay, quân đội Ukraine đã điều động 9 tiểu đoàn từ 5 lữ đoàn và 1 trung đoàn.

Theo hướng Pokrovsk, lực lượng dự bị AFU tập trung ở các khu vực Grishino và Sergeevka, từ đó phát động các cuộc xuất kích đột phá vào Pokrovsk.

Từ vùng ngoại ô phía đông Grishino, AFU, bằng cách rút bớt nhân lực, đang tiến hành các cuộc phản công với các nhóm xung kích gồm 3-5 người theo hướng khu công nghiệp Pokrovsk - nút giao đường sắt ở phía tây khu dân cư.

Tại nút giao Kotlino - Volkovo, các kíp lái UAV Baba Yaga hạng nặng của Ukraine đã được điều động để cô lập khu vực tác chiến.

Lực lượng Kiev, rõ ràng, hy vọng phản công vào hai khu vực: từ Sergeevka đến Kotlino - Udachnoe để thọc vào sườn từ phía tây. Từ Grishino đến nút giao đường sắt và theo hướng Rodinskoe để đột phá từ phía bắc.

Liệu họ có thành công hay không là một câu hỏi. Hiện tại các đơn vị Moscow đã chiếm giữ các điểm phòng thủ trọng yếu, và việc bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của đối phương trở nên dễ dàng hơn nhiều, trong khi AFU mất cả nhân lực và thế chủ động ở hướng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, dọn dẹp những cứ điểm cuối cùng của Kiev ở Mirnnograd (Ảnh: Archangel Specnaz).

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía tây Pokrovsk và đạt được những tiến bộ mới ở 3 khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía tây nam, RFAF củng cố vị trí ở phần còn lại của các hàng cây dọc đường sắt giữa Udachne và Molodetske và bắt đầu các đột phá về phía bắc, với mục tiêu đánh bọc sườn mỏ than Pokrovsk, nơi vừa được AFU chiếm lại. Họ đã tiến lên phía bắc dọc theo bìa rừng phía tây Udachne, trong khi các mũi khác củng cố vị trí trong khe núi có rừng rậm phía tây nam.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow củng cố vị trí dọc theo tuyến đường sắt phía nam Grishino, chiếm được các vị trí mới trong các hàng cây ở đó, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát một đường ranh giới rừng ở phía nam. Các nhóm xung kích khác tiếp tục tiến từng bước qua Grishino và chiếm giữ các vị trí mới trên các con phố dân cư phía nam trung tâm khu định cư.

Trong vài ngày qua, có thêm 4,26km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya, tây bắc Pokrovsk ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Nga đạt tiến bộ đáng kể ở Zaporizhia

Theo hướng Huliaipole và Pokrovskoe, tại ngã ba Zaporizhia - Dnipropetrovsk, lực lượng Moscow đã tăng cường các hoạt động, đạt được những tiến bộ đáng kể trong tuần qua, giành tổng cộng 24,33km², kênh AMK Mapping tóm tắt.

Ở phía bắc, sau nhiều tuần trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập dưới lớp sương mù và điều kiện thời tiết xấu, các nhóm tấn công bắt đầu chiếm giữ vị trí tại nhiều làng mạc, củng cố được vị trí tại các khu vực rừng còn lại phía đông sông Gaichur và phía nam sông Yanchur, nơi họ thường tập trung trước khi vượt sông, xâm nhập và nhanh chóng kiểm soát làng Pishchane.

Các mũi khác tiến về phía tây dọc theo bờ bắc sông Yanchur từ khu vực đường cao tốc Huliaipole - Pokrovskoe và chiếm được làng Ostapivske cùng các khu vực rừng xung quanh. RFAF củng cố vị trí ở phía tây nam Vidradne, chiếm được các vị trí rừng mới. Từ đó, họ tiến về phía bắc từ Ostapivske đến làng Andriivka lân cận và củng cố vị trí trên các con phố phía nam của làng này.

Các cuộc tấn công sau đó được tiến hành xa hơn về phía bắc, cho phép quân đội Nga kiểm soát phần lớn khu định cư. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các con phố phía bắc, khu vực vẫn nằm trong vùng xám.

Ở phía nam, sau các cuộc xâm nhập trước đó, lực lượng Moscow đã củng cố được vị trí trong các khu rừng dọc theo sông Gaichur phía tây Nove Zaporizhia. Các nhóm khác tiếp tục mở rộng đầu cầu chính bằng cách tiến xa hơn về phía bắc và liên kết với đầu cầu nhỏ hơn này ở phía tây Nove Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Tại thành phố Huliaipole, lực lượng Moscow tiếp tục tràn ngập và đạt được những tiến bộ đáng kể trong vài ngày qua.

Sau một thời gian ngắn tình hình ổn định một phần, RFAF lại tăng cường các hoạt động và làm sụp đổ phần phía bắc phòng tuyến của đối phương. Họ đã đẩy lùi các cuộc phản công gần đây nhất ở phía bắc sông Gaichur nhằm mục đích mở rộng đầu cầu và cuối cùng loại bỏ hoàn toàn đầu cầu của AFU.

Từ đó, tận dụng đà tiến công, lực lượng Moscow vượt sông Gaichur tiến vào phía tây Huliaipole, thiết lập một cứ điểm trên đường Travnya số 1, khu vực trường học và giao lộ với đường Michurina. Đầu cầu này sau đó được kết nối với đầu cầu cũ ở phía tây bắc, tạo thành một mặt trận vững chắc chống lại hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây thành phố.

Các cuộc vượt sông Gaichur này được thực hiện phối hợp với các hoạt động tấn công ở trung tâm thành phố. RFAF tiến công từ đầu cầu ở khu vực bệnh viện và chiếm được trường trung học địa phương, đồn cảnh sát và bảo tàng. Sau khi chiếm được những cứ điểm chính này, họ tiếp tục tiến về phía tây bắc đến đường Luhova và liên kết với đầu cầu lớn hơn ở phía tây thành phố.

Binh sĩ Nga cũng mở rộng thêm vùng kiểm soát ở trung tâm thành phố, chiếm thêm các tòa nhà chung cư 3 tầng và tòa nhà hành chính thành phố. Các cuộc đột phá đang diễn ra ở phía tây trung tâm thành phố theo hướng rìa đông bắc của cứ điểm Ukraine trong những tòa nhà cao tầng.

Lực lượng Moscow đã xóa sổ được cứ điểm kháng cự của AFU ở phía đông Huliaipole. Chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Ukraine đã thoát khỏi vòng vây. RFAF chiếm được phần còn lại của các con phố dân cư thấp tầng phía nam, trong khi các mũi xung kích khác đã củng cố vị trí tại ít nhất 9 tòa nhà cao tầng của cứ điểm chính.

Ngoài ra, các cuộc phản công trước đó của Ukraine ở phía tây các tòa nhà cao tầng đã bị đẩy lùi, tuy nhiên tiến độ của Nga ở đây đã chậm lại đáng kể. RFAF giành thêm được 4,12km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, thọc sâu vào trung tâm và phía nam Huliaipole (Ảnh: AMK Mapping).

Theo kênh Rybar, trên cánh đông Zaporizhia, đầu cầu ở bờ trái sông Gaichur tiếp tục được Nga mở rộng. Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã kiểm soát được làng Zarechnoye, tại ngã ba giữa vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Việc kiểm soát ngôi làng này là kết quả tất yếu sau thành công trong việc giành được Andriivka và Gerasimovka, tạo thành một đầu cầu vững chắc ở phía tây Gaichur.

Hơn nữa, những thành công ở đây đã phần nào bù đắp cho những kết quả bất lợi do cuộc phản công gần đây của AFU ở khu vực Dobropillia. Tại đó, lực lượng Kiev, lợi dụng các ngọn đồi phía tây sông, đã tiến hành một số cuộc đột kích với các nhóm nhỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 24/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Đồng thời, tình hình đối với AFU xung quanh Huliaipole đang xấu đi. Trận chiến giành thành phố đang bước vào giai đoạn quyết định: Bộ chỉ huy Kiev đã điều động phần lớn các đơn vị xung kích có khả năng sẵn sàng chiến đấu đến khu vực này, nhấn mạnh không chỉ ý nghĩa biểu tượng mà còn cả ý nghĩa chiến thuật của nó.

Việc quân đội Nga chiếm được Huliaipole sẽ mở rộng đáng kể đầu cầu vượt ra ngoài Gaichur và giải phóng lực lượng cho một cuộc tấn công tiếp theo ở vùng phía bắc Zaporizhia, bỏ qua khu vực phòng thủ Orekhov cực kỳ kiên cố.