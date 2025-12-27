Lý do Nga hạn chế phóng tên lửa Kalibr vào Ukraine

Nga phóng tên lửa Kalibr từ Biển Đen nhằm vào mục tiêu trên đất liền Ukraine hồi tháng 3/2022 (Ảnh: Spuntik).

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk ngày 26/12 cho biết, Nga đang phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen với số lượng hạn chế do khó khăn kỹ thuật và điều kiện thời tiết bất lợi. Hiệu quả của loại tên lửa này đã giảm sút so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

“Hiện chưa có xác nhận về các đợt phóng Kalibr quy mô lớn. Có thể chỉ có một số lượng hạn chế”, người phát ngôn Hải quân Ukraine nhấn mạnh.

Theo ông Pletenchuk, điều kiện thời tiết và tình trạng kỹ thuật của các bệ phóng đang hạn chế năng lực của Nga.

“Hiện việc sử dụng chúng khó khăn hơn rất nhiều, bởi ngay cả khi có thể triển khai, việc phóng tên lửa trong điều kiện biển động cấp 3-4 trở lên gần như là không thể”, ông giải thích.

Ngoài ra, Nga cũng đang đối mặt với thách thức về bảo dưỡng và hậu cần. “Dĩ nhiên có sự hao mòn, xét đến việc bảo dưỡng tất cả các đơn vị này là rất khó khăn”, ông Pletenchuk nhấn mạnh.

Ông Pletenchuk cho biết hiệu quả tên lửa đã suy giảm đáng kể. Trong quá trình xung đột toàn diện, các hệ thống phòng không của Ukraine đã tích lũy kinh nghiệm và trang bị để đối phó với loại tên lửa này.

Bất chấp những khó khăn đó, Nga vẫn còn các bệ phóng tại Biển Đen. “Ít nhất vẫn còn 7 bệ phóng ở Biển Đen, nhưng chúng tôi chỉ thấy việc sử dụng tên lửa tối đa 2-3 lần mỗi tháng”, ông Pletenchuk nói thêm.

Trước đây, Nga từng tìm cách sử dụng tên lửa Kalibr để gây sức ép lên Ukraine và phong tỏa các tuyến đường biển, nhưng Hải quân Ukraine hiện bảo đảm hoạt động của hành lang hàng hải.

Việc giảm cường độ phóng cùng với các vấn đề kỹ thuật của Nga đã làm giảm mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, qua đó cho thấy giới hạn trong năng lực tác chiến hải quân của Nga.

Ông Pletenchuk cũng lưu ý, về mặt kỹ thuật, các tàu của Hạm đội Biển Đen vẫn có khả năng phóng tên lửa Kalibr trực tiếp từ cảng. Ông cho biết thêm, cảng Novorossiysk vẫn nguy hiểm đối với tàu Nga, vì lực lượng Ukraine có thể tấn công chúng ngay cả khi đang neo đậu.

Ngoài ra, ông Pletenchuk chia sẻ chi tiết mới về cuộc tấn công tàu ngầm Varshavyanka tại Novorossiysk. Ông nói rằng chiến dịch này rất phức tạp do căn cứ được phòng thủ nghiêm ngặt, và thời gian gần đây, Nga đã tránh duy trì tàu và tàu ngầm ở Biển Đen trước nguy cơ bị tấn công cao.

Tên lửa hành trình Kalibr lần đầu thực chiến vào năm 2015 khi Nga tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria. Khi đó, tên lửa này được phóng từ tàu hộ vệ Buyan-M và tàu ngầm lớp Varshavyanka từ Địa Trung Hải và có thể vươn tới mục tiêu cách xa 2.000-2.500km.

Theo quân đội Nga, tên lửa Kalibr được trang bị hệ thống định vị hiện đại bao gồm cả hệ thống dẫn đường bằng quán tính, radar và định vị GPS. Ngoài ra, nó có thể bay ở tầm thấp gần mặt nước và trên mặt đất, cũng như thay đổi đường bay linh hoạt nhằm tránh các hệ thống tên lửa phòng không đối phương.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá tên lửa này có hiệu suất tương đương tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất.