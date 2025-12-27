Giới tỷ phú công nghệ Mỹ bỏ túi hơn 550 tỷ USD nhờ AI

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Theo Financial Times, cơn sốt thị trường được thúc đẩy bởi AI đã đẩy tổng giá trị tài sản ròng của 10 nhà sáng lập và lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ lên gần 2.500 tỷ USD tính đến đêm Giáng sinh, so với 1.900 tỷ USD hồi đầu năm.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh chỉ số S&P 500 tăng hơn 18%, với mức tăng chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu công nghệ gắn với chip AI, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây.

Giới tinh hoa Thung lũng Silicon là những người hưởng lợi lớn nhất từ hàng trăm tỷ USD đang được đổ vào phần cứng AI và năng lực điện toán trên toàn cầu, ngay cả khi những tháng gần đây xuất hiện tâm lý lo ngại về khả năng hình thành bong bóng đầu tư AI.

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk, vẫn là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng tăng gần 50%.

Các nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin nằm trong nhóm thắng lớn nhất năm, khi tài sản của họ lần lượt tăng 61% và 59%.

Gã khổng lồ tìm kiếm Google đã đạt được những bước tiến đáng kể trong các mô hình AI và chip tự phát triển, dẫn đầu bởi các bản nâng cấp nhanh chóng của mô hình Gemini.

Những mức tăng kết hợp đó đã thuyết phục nhà đầu tư rằng Alphabet đã trở lại tuyến đầu của cuộc đua AI, giúp cổ phiếu tăng mạnh và làm dày thêm tài sản của cả hai ông Page lẫn Brin.

Tỷ phú Page kết thúc năm với khoảng 270 tỷ USD, trong khi ông Brin ở mức gần 251 tỷ USD.

Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison cũng chứng kiến tài sản tăng vọt sau khi công ty công bố thỏa thuận trung tâm dữ liệu trị giá 300 tỷ USD với OpenAI.

Tuy nhiên, những nghi ngại của nhà đầu tư về cách Oracle sẽ tài trợ cho dự án xây dựng quy mô lớn này sau đó đã kéo cổ phiếu giảm 40% so với đỉnh tháng 9, làm bào mòn một phần tài sản.

Một cái tên nổi bật khác là Jensen Huang, lãnh đạo Nvidia, khi công ty của ông trở thành doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường vượt 4.000 tỷ USD.

Trong khi CEO Meta Mark Zuckerberg tăng hơn 28 tỷ USD tài sản tính từ đầu năm, ông vẫn tụt hạng sau khi cổ phiếu công ty điều chỉnh giảm, khi nhà đầu tư lo ngại về chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI và các thỏa thuận nhân tài đắt đỏ.

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates là thành viên duy nhất trong nhóm kết thúc năm với tài sản thấp hơn lúc bắt đầu, do ông tiếp tục bán cổ phiếu để tài trợ cho các hoạt động từ thiện của mình.