Nga cảnh báo cứng rắn NATO về kịch bản "phong tỏa Kaliningrad"

Căn cứ hải quân ở Kaliningrad, Nga (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản ứng gay gắt trước những bình luận chính trị và quân sự gần đây của phương Tây tập trung vào vùng lãnh thổ tách rời này của Nga ở biển Baltic.

Theo bà, cứ thỉnh thoảng, một số chính trị gia phương Tây lại đưa ra các tuyên bố về việc muốn biến Biển Baltic thành "ao nhà" của liên minh NATO. Quan chức Nga chỉ trích ý tưởng về khả năng phong tỏa vùng Kaliningrad là kém sáng suốt và đầy liều lĩnh.

Những phát biểu của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức quân sự phương Tây gần đây mô tả Kaliningrad không còn là một yếu tố răn đe của Nga, mà là một mục tiêu dễ bị tổn thương.

Các quan chức Nga từng chỉ trích các bình luận của tướng cấp cao Mỹ Christopher T. Donahue, người nhận định NATO có năng lực tác chiến để nhanh chóng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển tiên tiến của Nga tại Kaliningrad thông qua các chiến dịch trên bộ.

Ông Donahue mô tả Kaliningrad là khu vực có vị trí địa lý tách biệt của Nga, bị bao quanh bởi các quốc gia thành viên NATO, và cho rằng liên minh có thể vô hiệu hóa các hệ thống A2/AD (chống tiếp cận/phong tỏa khu vực) của Nga “trong một khung thời gian chưa từng có tiền lệ”. Ông cũng cho biết NATO đã xây dựng và rà soát các kế hoạch cụ thể nhằm đối phó với lực lượng Nga tại khu vực này cùng với các chỉ huy quân sự cấp cao của châu Âu.

Moscow coi những tuyên bố như vậy là bằng chứng cho thấy NATO không còn chỉ thảo luận về các tư thế phòng thủ, mà đang công khai diễn tập các kịch bản liên quan tới việc chế áp các vũ khí quân sự của Nga trên lãnh thổ có chủ quyền của Nga.

Các quan chức Nga cũng cáo buộc NATO sử dụng các cuộc tập trận quy mô lớn ở Bắc và Đông Âu để diễn tập các kịch bản phong tỏa, bao gồm việc cắt đứt Kaliningrad khỏi các tuyến tiếp tế trên bộ và trên biển.

Theo Moscow, các cuộc diễn tập gần đây đã mô phỏng các chiến dịch bao vây và cô lập, càng củng cố nhận thức rằng vùng lãnh thổ này đang bị xem như một điểm gây sức ép chủ yếu trong bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai.

Kaliningrad nằm tách biệt với các khu vực khác của Nga và giáp với 2 thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania (Ảnh: TRT).

Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga bên bờ Biển Baltic, giáp Ba Lan và Lithuania, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Moscow, với vai trò là căn cứ của Hạm đội Baltic và là trung tâm triển khai các hệ thống tên lửa và phòng không tiên tiến.

Giới chức Nga nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập, phong tỏa hoặc chế áp khu vực này sẽ bị coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga, vi phạm luật pháp quốc tế, và sẽ kéo theo một phản ứng cứng rắn.

Mặc dù các chính phủ phương Tây phần lớn tránh việc chính thức ủng hộ các lời kêu gọi phong tỏa hay chiếm giữ, các quan chức Nga cho rằng sự kết hợp giữa các đe dọa quân sự công khai, việc lập kế hoạch tác chiến chi tiết, sự hiện diện thường trực của quân đội NATO dọc sườn phía đông, cùng các tranh chấp trước đây liên quan đến quá cảnh tới Kaliningrad, cho thấy một quan điểm ngày càng leo thang và gây bất ổn của NATO tại khu vực Baltic.