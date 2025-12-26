Nga tiết lộ "vua không chiến" hạ được nhiều mục tiêu nhất ở Ukraine

Tiêm kích Su-35S (Ảnh: Sputnik).

Tiêm kích Su-35S đã nổi lên như một trong những máy bay chiến đấu được Nga sử dụng nhiều nhất, với số lượng mục tiêu bị phá hủy lớn nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tập đoàn công nghệ quốc doanh Nga Rostec cho biết hôm 25/12.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), công ty con của Rostec, đã sản xuất và bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô tiêm kích đa năng Su-35S mới, lô mới nhất trong năm nay. Trước khi bàn giao cho Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga, các máy bay đã hoàn thành đầy đủ các thử nghiệm cần thiết trên mặt đất và trên không.

“Su-35S là một trong những loại máy bay được ưa chuộng nhất trong quân đội. Trong quá trình tác chiến, nó đã hạ số lượng mục tiêu lớn nhất”, thông cáo nêu rõ.

Theo Rostec, "vua không chiến" Su-35S có khả năng tấn công mục tiêu đối phương ở khoảng cách kỷ lục lên tới hàng trăm km và có thể sử dụng đầy đủ các loại vũ khí trên không hiện đại.

“Su-35S được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử và phòng vệ hiện đại. Các phi công hoàn toàn có cơ sở để đánh giá rất cao loại máy bay này nhờ sự kết hợp của các tính năng vượt trội", thông cáo cho biết thêm.

Rostec cho biết năm 2025 đánh dấu mức kỷ lục trong sản xuất máy bay chiến đấu của Nga, với một số nhà máy đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, trong khi các cơ sở khác đang kết thúc những hợp đồng đã ký.

Tổng giám đốc UAC, ông Vadim Badekha, mô tả năm 2025 là “một năm làm việc căng thẳng” đối với các cơ sở thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước. Theo ông, UAC đang đều đặn gia tăng sản lượng các trang bị quân sự được yêu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Su-35 là phiên bản cải tiến sâu rộng của tiêm kích Su-27, có thể mang theo hơn 7,7 tấn vũ khí trên 12 giá treo, cùng với một khẩu pháo cỡ nòng 30mm, tầm hoạt động từ 1.500 đến 4.500km. Một nhà sản xuất hàng không vũ trụ Nga cho biết, Su-35 là máy bay chiến đấu với những thông số kỹ thuật và đặc tính đầy uy lực.

Đặc biệt, Nga đã trang bị cho Su-35 tên lửa R-37M. Đây là tên lửa không đối không có tầm bắn xa hàng đầu thế giới, tới 300km, và tốc độ bay tối đa gấp 6 lần tốc độ âm thanh.

Máy bay Nga mang tên lửa R-37M sẽ có thể bắn trúng tiêm kích đối thủ ở rất xa. Tầm bắn của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 (AMRAAM) của máy bay chiến đấu Mỹ chỉ là 120km. Với tầm bắn 300km, R-37M mang lại ưu thế cho Su-35 trên tiền tuyến, giúp tiêm kích Nga gần như an toàn trước mối đe dọa hỏa lực phòng không của đối thủ, cũng như bọc lót cho Su-34.

Ngoài ra, Su-35S còn cung cấp khả năng tác chiến điện tử (EW). Su-35S có các hệ thống Khibiny ở đầu cánh có thể phát hiện bức xạ radar từ hệ thống phòng không mặt đất hoặc thậm chí gây nhiễu tên lửa phòng không.