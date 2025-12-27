Triệt xóa 5 ổ đánh bạc trực tuyến ở Nha Trang, tạm giữ 30 người Trung Quốc

Ngày 27/12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng của đơn vị đã bắt quả tang nhiều nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và cá cược trực tuyến quy mô lớn tại các phường trên địa bàn Nha Trang.

Hiện cơ quan công an mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Danh tính các nghi can chưa được công bố nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng triệt xóa một ổ đánh bạc trực tuyến ở Nha Trang (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Trước đó, tối 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 5 địa điểm tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều nhóm người quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến. Thời điểm kiểm tra, nhiều laptop và điện thoại di động đang trong trạng thái truy cập các trang đánh bạc.

Qua kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ 40 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động các loại, đồng thời đưa 31 nghi can (30 người mang quốc tịch Trung Quốc và 1 người Việt Nam) về Công an tỉnh Khánh Hòa để đấu tranh, truy xét, làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng.

Thông tin ban đầu, các đối tượng sử dụng thị thực du lịch để nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thuê nhà dân và căn hộ cao cấp làm địa điểm hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhiều trường hợp không đăng ký hoặc không khai báo tạm trú theo quy định.