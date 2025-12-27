Lý do 67 xe ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Nhật Bản gây chết người

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: ST).

Một vụ tai nạn va chạm liên hoàn liên quan tới 67 phương tiện đã xảy ra trên đường cao tốc Kan-Etsu tại tỉnh Gunma, miền đông Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Khoảng 19h30 ngày 26/12 (giờ địa phương), vụ tai nạn xảy ra gần nút giao Minakami của đường cao tốc, thuộc thị trấn Minakami, tỉnh Gunma. Đơn vị cảnh sát giao thông đường cao tốc của tỉnh cho rằng các phương tiện có thể đã bị trượt bánh do mặt đường bị đóng băng, dẫn tới vụ tai nạn.

67 xe ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Nhật Bản gây chết người (Video: SCMP).

Trong số 2 nạn nhân tử vong, một người được xác định là Miyuki Wakita, 77 tuổi, cư trú tại Chofu, Tokyo, đang ngồi ở ghế sau của một chiếc ô tô do một thành viên trong gia đình điều khiển, theo thông báo của đơn vị chức năng. Nạn nhân còn lại được phát hiện vào sáng 27/12 trong ghế lái của một xe tải.

Khu vực xảy ra tai nạn nằm trên một khúc cua trái thoai thoải. Trong vụ việc, một xe tải cỡ lớn đã đâm vào một xe tải hạng trung đang dừng ngang trên đường cao tốc.

Các phương tiện đi phía sau sau đó lao vào nhau và đâm liên hoàn trên đoạn đường dài khoảng 300m. Sau đó một vụ cháy bùng phát trên một trong các xe, khiến tổng cộng 20 phương tiện bị thiêu rụi.

Sau đó, một đoạn của tuyến cao tốc đã bị phong tỏa. Hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng, một số bị cháy đen đến mức khó nhận dạng, chắn kín làn đường ra.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, các tài xế đã được yêu cầu giảm tốc độ xuống 50km/h do tuyết rơi.

Một tài xế xe tải ngoài 60 tuổi cho biết xe của ông đã va vào dải phân cách sau khi đánh lái để tránh một chiếc xe phía trước. Ông cũng nghe thấy bốn tiếng nổ từ phía sau.

“Băng tuyết khiến tôi rất khó kiểm soát tay lái. Tôi đã sợ rằng mình có thể mất mạng", ông nói.