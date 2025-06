Tình người lan tỏa trong từng ngôi nhà Nhân ái ở Na Rì, Bắc Kạn

Sáng 25/6, báo Dân trí tổ chức Lễ khởi công xây dựng 4 ngôi nhà Nhân ái tại xã Cư Lễ (Na Rì, Bắc Kạn), mang đến những mái ấm vững chãi và an toàn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Vi Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; ông Trịnh Tiến Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; ông Nông Thanh Nghệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) huyện Na Rì; đại diện lãnh đạo 4 xã Cư Lễ, Đổng Xá, Dương Sơn, Lượng Thượng cùng 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái, 20 học sinh được tặng học bổng và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ: “Báo Dân trí đang sống trong những ngày rất đặc biệt và đáng nhớ, vừa kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, và sắp tới vào ngày 15/7/2025 là kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí.

Những dấu mốc ấy gợi nhắc chúng tôi về trách nhiệm xã hội, về sứ mệnh lan tỏa yêu thương mà bạn đọc cả nước đã tin tưởng trao gửi cho Dân trí suốt 20 năm qua”.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn thông tin thêm, báo Dân trí không chỉ là tờ báo điện tử cung cấp tin tức nhanh và chính xác, mà còn là cầu nối nhân ái giữa những tấm lòng hảo tâm và những phận đời kém may mắn.

Gần 6.000 hoàn cảnh khó khăn đã được bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ, từ việc mổ tim, chạy thận, đến xây dựng nhà cửa, hỗ trợ sinh kế... Hôm nay, có thêm 4 gia đình tại Na Rì nhận được sự sẻ chia, tiếp sức đó.

"Đằng sau mỗi ngôi nhà là những câu chuyện riêng, nhưng điểm chung đều thấm đẫm tình người. Mỗi ngôi nhà không chỉ được xây bằng gạch, xi măng, mà còn được dựng lên bằng niềm tin, sự bao dung và tinh thần sẻ chia”, lãnh đạo báo Dân trí chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ mong muốn, với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng, những hộ dân có nhà mới sẽ an cư, từ đó yên tâm phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại buổi lễ, ông Nông Thanh Nghệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Na Rì cho biết: "Na Rì là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, trong đó vấn đề nhà ở vẫn là bài toán nan giải".

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Bắc Kạn, huyện Na Rì đã rà soát và xác định có 718 hộ thuộc diện cần hỗ trợ xây nhà trong năm nay. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, nhân dân và sự chung tay của các tổ chức, đến nay huyện đã hoàn thành trên 70% số lượng nhà cần xây mới hoặc sửa chữa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có nhiều hộ dù được hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, nhưng vẫn không thể đối ứng phần kinh phí còn lại do điều kiện quá khó khăn. Trước thực trạng đó, báo Dân trí đã khảo sát thực tế tại địa phương và kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ thêm cho 4 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

“Việc khởi công 4 ngôi nhà Nhân ái hôm nay là minh chứng rõ ràng cho sự đồng hành đầy trách nhiệm và tình cảm của báo Dân trí cũng như bạn đọc cả nước đối với bà con Na Rì. Đây không chỉ là những ngôi nhà để ở, mà còn là nơi thắp sáng niềm tin, khơi dậy nghị lực vươn lên trong cuộc sống cho những người yếu thế”, ông Nông Thanh Nghệ bày tỏ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nông Văn Thư, Phó Chủ tịch HĐND xã Cư Lễ cho biết: “Cư Lễ là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn rất vất vả. Cả xã có 240 hộ nghèo, 49 hộ cận nghèo, trong đó, hơn 30 gia đình chưa có nhà ở kiên cố, phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát.

Chương trình xây nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động và đồng hành thực hiện, chính là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, mang lại niềm tin và hy vọng cho người nghèo, giúp họ có một mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững”.

“Đối với hộ gia đình Hoàng Văn Quyến và chị Hoàng Thị Mai, số tiền hơn 196 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí là nguồn động lực to lớn để hai vợ chồng vượt qua những cơn đau bệnh tật, để 2 người con vượt qua những khó khăn về kinh tế, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Từ hôm nay, ước mơ có một ngôi nhà kiên cố để tránh nắng, tránh mưa của gia đình anh Quyến và chị Mai đã dần thành hiện thực”, ông Nông Văn Thư chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công nhà Nhân ái.

Nhân dịp này, thay mặt bạn đọc, nhà hảo tâm, báo Dân trí đã trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (tổng trị giá 10 triệu đồng).

Cũng tại lễ khởi công, lãnh đạo báo Dân trí thay mặt ông Lama Ngawang Samten, một kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Canada và một số nhà hảo tâm, trao tới mỗi hộ gia đình được xây nhà Nhân ái 1 phần quà và 300.000 đồng tiền mặt.