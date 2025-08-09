Nhật Bản quyết tâm xử lý vấn nạn học sinh bị quay lén trong trường học

Chiến dịch này được tiến hành sau hàng loạt vụ việc gây chấn động, khi những kẻ biến thái lợi dụng công nghệ cao để quay lén những hình ảnh nhạy cảm của học sinh tại trường học.

Công nghệ hiện nay ngày càng trở nên tinh vi, những chiếc camera quay lén ngày càng trở nên nhỏ gọn, khó phát hiện, có thể giấu trong các góc khuất của nhà vệ sinh, phòng thay đồ, dưới dạng chiếc cúc áo, chiếc bút bi… Thậm chí, trong một vụ việc gần đây, camera còn được giấu gọn trong chiếc móc treo quần áo.

Vấn nạn bị quay lén đang trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều học sinh tại Nhật Bản (Ảnh minh họa: SCMP).

Tháng 5/2024, một người đàn ông 38 tuổi đã lãnh án tù vì gắn camera quay lén vào các móc treo quần áo đặt trong phòng thay đồ nữ, tại một trường trung học ở Kobe (Nhật Bản).

Khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát thu giữ nhiều móc treo đồ có gắn sẵn camera quay lén. Hai ổ cứng được thu giữ tại hiện trường chứa khoảng 20.000 video quay lén các nữ sinh trong trạng thái đang thay đồ.

Các camera quay lén này được kích hoạt ghi hình bằng cảm ứng chuyển động. Camera được ngụy trang tinh vi trong móc treo đồ, chỉ lộ một lỗ rất nhỏ cho ống kính máy quay. Theo hồ sơ điều tra, kẻ phạm tội đã đặt máy quay lén tại nhiều trường học ở thành phố Kobe và một số tỉnh thành khác kể từ năm 2019.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết nhà chức trách đang xem xét khả năng khởi tố các nhà bán lẻ vì tội “tiếp tay” cho hành vi xấu.

Tháng 7/2023, Nhật Bản đã đưa hành vi “quay lén” vào luật hình sự. Người thực hiện hành vi quay lén hình ảnh nhạy cảm của người khác có thể phải chịu án tù tối đa 3 năm, hoặc bị phạt tiền lên tới 3 triệu yên (hơn 530 triệu đồng).

Tháng 10/2024, một nam giáo viên 24 tuổi bị bắt giữ vì dùng camera quay lén ngụy trang dưới dạng chiếc bút bi, để ghi lại những hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ nữ tại một trường trung học ở tỉnh Hyogo.

Tháng 5 năm nay, một nam giáo viên 40 tuổi bị phát hiện lắp camera cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ của một trường trung học nằm ở thành phố Osaka.

Thông tin về những vụ việc học sinh bị quay lén tại trường học khiến dư luận Nhật Bản phẫn nộ (Ảnh minh họa: SCMP).

Tháng 6 vừa qua, hai nam giáo viên tiểu học bị truy tố vì chụp ảnh nhạy cảm của các bé gái trong trường và chia sẻ ảnh cho ít nhất 10 đồng nghiệp qua mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản.

Theo thông tin từ cảnh sát Nhật Bản, kể từ khi luật chống quay lén có hiệu lực hồi tháng 7/2023, tính đến tháng 5 năm nay, cảnh sát đã phát hiện hơn 550 học sinh THCS và THPT chụp lén hoặc quay lén bạn học, trong đó có khoảng 40% sự việc xảy ra trong khuôn viên trường.

Ông Hiroki Fukui - người phát ngôn của Trung tâm Y tế dành cho người phạm các tội liên quan tới tình dục - cho biết, số lượng trẻ vị thành niên đến điều trị tại trung tâm, sau khi bị bắt vì chụp lén hoặc quay lén, đã tăng 20 lần so với thời điểm năm 2011.

“Một số em nói với chúng tôi rằng các em vốn nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng các em cần hiểu đó là hành vi phạm pháp”, ông Fukui nhấn mạnh.

Ông Yusaku Fujii - giáo sư chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Gunma (Nhật Bản) - nhận định, các quy định pháp lý hiện chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Ông Fujii đề xuất nhà chức trách Nhật Bản cần yêu cầu các cửa hàng lưu lại thông tin người mua các loại camera có khả năng dùng để quay lén.