Đang đi đúng luật sao phải nhường đường cho người đi sai?

Gần đây xảy ra sự việc một ô tô con đi vào làn dừng khẩn cấp để vượt trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), và khi không được nhường đường để nhập làn trở lại, tài xế ô tô con đã lao lên xe khách, lớn tiếng rồi rút chìa khoá xe bỏ đi, khiến khoảng 40 người trên xe khách, trong đó có cả trẻ em, bị "mắc kẹt" trên đường, giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C. Sự việc cũng khiến giao thông ùn ứ.

Hình ảnh chiếc ô tô con đi vào làn đường khẩn cấp Vành đai 3 (Ảnh cắt từ clip).

Trong tình huống này, xe khách không thể nhường đường ngay, do vướng xe phía trước. Tuy nhiên, tài xế ô tô con cho rằng tài xế xe khách đã cố tình không hợp tác. Tôi nghĩ rằng khó có thể giải thích lý lẽ cho những người quan niệm lệch lạc như vậy, cần xử lý thật nghiêm theo đúng quy định pháp luật cho nhớ và làm gương cho người khác.

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp khác tương tự, khi người đi sai lại đổ lỗi cho người đi đúng luật không nhường đường. Tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh ùn tắc chỉ vì một vài người vượt đèn đỏ hoặc đi lấn làn ngược chiều; có người thậm chí còn cáu kỉnh, trách móc, đổ lỗi; họ cho rằng nếu mọi người nên nhường cho họ đi qua nốt thì đã không tắc như vậy.

Tại sao lại có kiểu vô lý và ngang ngược như thế? Muốn không tắc đường thì họ cần đi đúng luật chứ không phải là đi kiểu khôn lỏi, rồi trách người khác không nhường đường. Ai cũng như họ thì còn gì là luật pháp.

Nếu có lúc nào đó họ đi sai mà được nhường đường thì nên cảm thấy may mắn, hãy cảm ơn người đã nhường mình, thay vì đắc ý, nghĩ mình “khôn” nên đi nhanh hơn người khác và lần sau lại cố ý đi sai. Không phải ai cũng sẵn sàng nhường đường; người ta có thể cũng đang vội, cũng cần đi nhanh nhưng vẫn tuân thủ luật giao thông, vậy tại sao phải nhường đường cho người đi sai?

Tôi thấy, nếu người đi đúng luật mà không nhường đường thì người đi sai phải chấp nhận, phải chờ là đúng rồi, đừng vì thế mà trách người ta sân si, ích kỷ, hẹp hòi.

Theo tôi, ngoài yếu tố quy hoạch và hạ tầng, tình trạng tắc đường ở các thành phố lớn chủ yếu do người tham gia giao thông thiếu ý thức, như việc đi lấn làn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Nếu đường đông mà ai cũng tuân thủ luật giao thông, xếp hàng lần lượt thì rồi từ từ cũng sẽ đi được hết, chứ cứ có vài người khôn lỏi rồi kéo theo hiệu ứng dây chuyền thì tắc càng thêm tắc.

Nhiều hôm rõ ràng đi đường hai chiều mà tôi cứ có cảm giác mình đang đi ngược chiều vậy, vì hướng ngược lại đông và nhiều người tràn sang làn đối diện vắng hơn để đi. Nhiều đường có hẳn dải phân cách cứng, như đoạn Hào Nam giao với Giảng Võ - Cát Linh ở Hà Nội, nhưng rất nhiều người đi xe máy đi hẳn sang làn ngược chiều, dừng đèn đỏ mà đỗ tràn hết sang làn ngược chiều, gây cản trở giao thông, ùn ứ ở giao lộ vào giờ cao điểm.

Không thể cứ lập luận kiểu "có mất gì đâu", "một điều nhịn chín điều lành", "dĩ hoà vi quý"... để rồi không chịu lùi lại hoặc di chuyển về đúng làn của mình, mà ép người đi đúng phải nhường đường. Nếu tôi đang đi đúng luật, thấy không có tình huống gì khẩn cấp, nguy cấp thì hoàn toàn có quyền không nhường đường.

Muốn có một môi trường giao thông văn minh thì ngoài việc mỗi người cần nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông, còn cần kiên quyết chặn đứng những hành vi sai trái.

Độc giả Hoàng Anh

