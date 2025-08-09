Chính quyền ông Trump muốn phạt Đại học California 1 tỷ USD

Khuôn viên Đại học California, Los Angeles (UCLA) (Ảnh: Getty).

Người đứng đầu Đại học California James Milliken hôm 8/8 cho biết ban quản lý của trường đã nhận được yêu cầu nộp phạt 1 tỷ USD từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và đang xem xét đề nghị này.

Đại học California là hệ thống gồm 10 trường thành viên, trong đó có Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy cáo buộc cho rằng UCLA đã có hành vi bài Do Thái khi ứng phó cuộc biểu tình của sinh viên về Dải Gaza vào năm 2024.

Tháng trước, chính phủ Mỹ đã đạt được thỏa thuận giải quyết các cuộc điều tra với Đại học Columbia, nơi đồng ý nộp phạt hơn 220 triệu USD, và Đại học Brown, nơi cho biết sẽ nộp phạt 50 triệu USD. Cả hai cơ sở này đều chấp nhận một số yêu cầu của chính phủ. Các cuộc đàm phán để dàn xếp với Đại học Harvard vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, trong tuần này, chính phủ Mỹ đóng băng 584 triệu USD tài trợ liên bang cho UCLA.

Đề nghị dàn xếp trị giá 1 tỷ USD dành cho UCLA được xem là một mức đặc biệt cao. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.