Cháu sốt cao, bà chẳng dám đưa đến viện vì không có thẻ bảo hiểm

Cháu sốt cao, bà chẳng dám đưa đến viện

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nơi vùng núi xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa, bà Vi Thị Hưng (SN 1966) tất bật chăm đàn vịt nhỏ - nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình. Hơn 10 con vịt là tất cả hy vọng của bà để chuẩn bị sách vở, học phí cho cháu nội đang tuổi ăn học.

Cháu của bà là em Lê Trung Nguyên, năm nay vừa tròn 10 tuổi, là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tân Phúc. Không giống những đứa trẻ cùng trang lứa, Nguyên có một tuổi thơ nhiều thiệt thòi và bệnh tật. Em thường xuyên đau ốm, không đủ sức chống chọi với những cơn sốt kéo dài.

Dù tuổi đã cao, nhưng vợ chồng bà Hưng đang phải gồng gánh nuôi cháu nội ăn học (Ảnh: Thanh Tùng).

“Năm 2023, cháu đi học về bị tai nạn gãy xương đòn vai phải phẫu thuật. Dù vết thương đã lành nhưng thi thoảng cháu sốt cao, vết mổ lại tái phát, nhưng tôi không dám đưa đi viện vì không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Những lúc cháu sốt, tôi chỉ biết ngồi canh bên giường, rồi chạy ra hiệu thuốc mua tạm vài viên thuốc hạ sốt…”, bà Hưng nghẹn ngào nói.

Bà cho biết, căn nguyên của tất cả những nỗi lo ấy bắt đầu từ một biến cố xảy ra nhiều năm trước. Khi Nguyên mới 3 tuổi, bố mẹ ly hôn. Người cha đi làm ăn xa, thu nhập bấp bênh, không đủ điều kiện nuôi con nên gửi lại cho ông bà nội già yếu chăm sóc. Từ đó, tuổi thơ của em gắn liền với nghèo khó và những đêm sốt không dám nhập viện.

Mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào đồng tiền công phụ hồ ít ỏi của ông nội và tiền bán trứng, bán vịt của bà. Dù khó khăn chồng chất, bà Hưng vẫn cố gắng vun vén để cháu được đến trường, có cái chữ, có tương lai.

Em Lê Trung Nguyên thường xuyên sốt cao do vết mổ vai tái phát, nhưng gia đình không dám đưa đến viện (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Hưng cho biết, nỗi lo lớn nhất lúc này không chỉ là học phí đầu năm, sách vở… mà là làm sao có tiền mua được thẻ BHYT cho cháu. Trước đây, khi còn là hộ nghèo, gia đình được cấp miễn phí. Nhưng đầu năm nay, do đã thoát nghèo, họ không còn được hỗ trợ nữa. Cuộc sống không khá hơn, nhưng gánh nặng thêm chồng chất.

“Nghĩ thương cháu lắm, nhưng giờ vợ chồng tôi già yếu, không có công việc ổn định, kiếm đủ ăn đã khó, sao dám nghĩ đến chuyện mua thẻ bảo hiểm cho cháu. Mỗi lần cháu sốt, tôi chỉ biết cầu trời…”, bà Hưng chia sẻ.

Bà cho biết thêm, cuối năm ngoái bố của Nguyên bị tai nạn, phải nằm viện một tháng. Sau vụ tai nạn, sức khỏe giảm sút, công việc bấp bênh nên dù có đi làm cũng không đủ tiền gửi về đóng học cho con.

Vết mổ vai của Trung Nguyên (Ảnh: Thanh Tùng).

Cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4, Trường Tiểu học Tân Phúc, cho biết, cuộc sống ở vùng cao khó khăn, nhiều phụ huynh phải gửi con cho ông bà rồi đi làm ăn xa. Đặc biệt, nhiều cặp vợ chồng ly hôn, việc nuôi con đều phó mặc cho ông bà già yếu.

“Có những em, học cả năm nhưng không có tiền đóng học phí, chúng tôi phải trích tiền lương để các em tạm ứng trước. Lo tiền ăn học đã khó nên ít người quan tâm đến việc mua thẻ BHYT cho con em”, cô Linh nói.

Dành dụm mãi nhưng chẳng mua nổi thẻ BHYT cho cháu

Cách nhà bà Hưng không xa, cuộc sống của vợ chồng bà Lê Thị Cường, thôn Tân Thành, xã Đồng Lương, còn khó khăn hơn gấp bội.

Bà Cường năm nay 58 tuổi, có 4 người con. Dù đã cao tuổi, vợ chồng bà vẫn phải gồng gánh nuôi cháu nội là em Hà Thị Huyền Mây, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tân Phúc. Không chỉ vậy, bà còn phải chăm sóc người em chồng bị tâm thần.

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Cường (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Cường kể, cuối năm 2024, bố mẹ của Mây ly hôn. Kể từ đó, em về ở với ông bà nội. Còn bố em ra Hà Nội làm thuê nhưng thu nhập không đáng là bao. Từ ăn uống, sinh hoạt đến học phí, tất cả đều do ông bà lo liệu.

“Nhiều lúc khó khăn nhưng chẳng biết kêu ai. Tôi ở nhà làm 3 sào ruộng, ông nhà thi thoảng đi chặt cây luồng đem bán kiếm tiền chi tiêu, không dư dả gì nên cũng chẳng mua nổi thẻ BHYT cho cháu. Trước đây còn là hộ nghèo được hỗ trợ, nhưng mấy năm nay không còn nữa”, bà Cường chia sẻ.

Theo bà, bé Mây thường xuyên ốm đau, có đợt bị viêm phổi, phải nằm viện cả tuần. Mỗi lần cháu nhập viện, bà lại phải đi vay mượn khắp xóm để lo viện phí.

“Nhà không có tiền, chi phí điều trị cao nên cho cháu đi viện được vài hôm rồi lại xin xuất viện sớm, về nhà tự điều trị. Nhiều lúc cũng định dành dụm mua thẻ BHYT cho cháu, nhưng chưa kịp để được bao nhiêu nhà lại có việc. Thành ra mãi vẫn không mua được”, bà Cường tâm sự.

Dù đã cố gắng thắt chặt chi tiêu, nhưng bà Cường vẫn chưa thể mua thẻ BHYT được cho cháu nội (Ảnh: Thanh Tùng).

Thầy Nguyễn Hùng Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc cho biết, năm học 2025-2026, toàn trường có 468 học sinh, nhưng dự kiến chỉ 20-30% đăng ký mua thẻ BHYT.

Theo thầy Linh, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Nhiều ông bà tuổi cao, thu nhập thấp, không đủ khả năng chi trả cho các khoản phí, trong đó có BHYT. Ngoài ra, người dân vùng cao còn có tâm lý chủ quan, không quan tâm đúng mức đến vai trò của thẻ BHYT.

“Mỗi dịp đầu năm học, giáo viên phải chia từng tổ đến tận nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh mua thẻ cho con. Nhưng đa số đều khó khăn và không mấy quan tâm đến BHYT”, thầy Linh chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc cho biết thêm, để hỗ trợ phần nào khó khăn cho học sinh, nhà trường đã kêu gọi các tổ chức xã hội, đoàn thể và cá nhân hỗ trợ kinh phí mua BHYT.

“Thông qua báo Dân trí, nhà trường mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ để phụ huynh vơi bớt gánh nặng đầu năm học mới, các học sinh có thêm cơ hội được tham gia BHYT”, thầy Linh bày tỏ.