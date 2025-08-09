Đánh chết bạn tù, người đàn ông ở TPHCM lĩnh án tử

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Linh (36 tuổi) là con cả trong gia đình có 2 người con tại Hà Tĩnh. Hết lớp 8, ông ta nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 20 tuổi, nam bị cáo kết hôn và có con đầu lòng.

Cuộc sống gia đình khó khăn, Linh rời quê vào TPHCM đi làm thuê nhiều việc khác nhau. Năm 2016, người đàn ông này bị TAND quận Gò Vấp (cũ) tuyên phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Linh lĩnh án tử hình (Ảnh: Thỏ Mộc).

Sau khi ra tù được một thời gian, Linh tiếp tục trộm cắp và bị Công an TP Thủ Đức (cũ) bắt giữ. Trong thời gian bị tạm giữ để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, người đàn ông này đã ra tay sát hại bạn tù.

Theo đó, tháng 6/2023, Linh bị tạm giữ tại buồng giam số 17, Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức, để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Cùng buồng còn có 23 người khác, Linh được bầu làm trưởng buồng, Ngô Hoàng Tú làm phó, phụ trách trật tự.

Sáng 1/7/2023, Tú phân công Hồ Ngọc Thắng và một số người giặt mùng mền, rửa chén và vệ sinh dụng cụ lấy cơm. Gần trưa, đến giờ phát cơm, các vật dụng vẫn chưa được làm sạch nên Tú lớn tiếng quát nạt, yêu cầu Thắng cùng những người được giao việc ngồi xếp hàng trước cửa buồng. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã.

Thấy ồn ào, Linh lần lượt đá vào ngực từng người, trong đó có Thắng. Sau cú đá, Thắng lên cơn co giật, khó thở rồi nằm gục xuống sàn.

Sự việc được cán bộ trực camera phát hiện và báo cấp trên. Thắng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện do sốc tim.

Theo kết luận giám định tử thi, nạn nhân chết do suy tuần hoàn cấp, sốc tim do tổn thương nút nhĩ thất do ngoại lực. Đồng thời xác định, việc Linh đá vào ngực Thắng có thể gây ra hậu quả dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa ngày 6/8, cũng như quá trình điều tra, bị cáo Linh thừa nhận hành vi sai phạm, bày tỏ ăn năn. Ông ta khai được giao làm trưởng buồng, có trách nhiệm giữ trật tự nên khi thấy các nghi can cự cãi ồn ào đã bực tức, không kiềm chế được và đã gây ra lỗi lầm to lớn.

"Bị cáo biết hành vi của mình là sai, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc 2 con nhỏ và làm lại cuộc đời", Linh nói và cho rằng bản thân không cố ý gây ra cái chết cho bị hại.

Trong quá trình điều tra, gia đình Linh bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, đã được bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Đối với hành vi Linh đá vào ngực một số bạn tù khác, những người này từ chối giám định nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý.

Sau khi nghị án, tòa xác định hành vi của Linh đã phạm vào tội Giết người, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường mạng sống của người khác và xem thường pháp luật nên phải xử phạt nghiêm để răn đe.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ghi nhận cho bị cáo Linh một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại, nhưng xét hành vi của người này là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất.

Từ những phân tích trên, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Linh mức án tử hình về tội Giết người. Tổng hợp với bản án 2 năm 6 tháng tù trước đó về tội Trộm cắp tài sản, buộc ông ta phải chấp hành hình phạt chung là tử hình, cao hơn mức đề nghị của Viện kiểm sát (tù chung thân).